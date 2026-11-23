Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Harry Styles passeggia per Roma

Ci sono artisti che non muovono un passo senza le body guard e se pure sono appena usciti da un reality o da un talent si comportano e atteggiano da artisti pluripremiati e acclamati. E poi ci sono (rari) casi di star internazionali che riescono a gestire la propria vita come se fossero persone comuni che continuano, nonostante i Grammy , i concerti sold out da milioni persone, a passeggiare per strada come tutti, senza scorta, con la propria fidanzata per mano, concedendosi anche gentilmente ai fan. E, udite udite. a sopravvivere. Parliamo per esempio di Harry Styles, al momento uno dei cantanti più premiati e famosi al mondo, innamorato pazzo dell’Italia al punto da comprarsi casa in Toscane e da scappare a Roma ogni volta che gli impegni lavorativi glielo permettono, perché qui, dice, trova il rifugio personale per rallentare i ritmi frenetici del lavoro.

Amo Harry Style, come cantante, come personaggio, come artista ma soprattutto per come riesce a gestire il suo essere star internazionale a far convivere il suo grandissimo personaggio pubblico con la sua nomale vita privata. Insegnando a tutti i vip che lamentano la mancanza di privacy come un macigno insormontabile insostenibile che si può invece sopportare.

Da qualche anno a questa parte, i video di Harry che passeggia per Roma con la sua fidanzata Zoe Kravitz, che gioca a carte con i vecchietti di Civita di Bagnoregio, che fa la pesa alla Coop di Orbetello, che mangia un mandarino fuori dalla Feltrinelli della Capitale sono all’ordine del giorno e stupiscono sempre tutti. Perché Harry passeggia tranquillo, in borghese, senza guardi del corpo, vivendo da persona qualunque. E noi, abituati ai capricci, ai divismi, agli atteggiamenti da star, ci pare una cosa incredibile . Ma allora si può fare? Ebbene sì, Harry lo insegna e pure bene.

«Odio la parola “famoso” perché è priva di sostanza» ama ripetere Styles. E in un mondo, quello dello spettacolo, in cui la ricerca della fama, dell’essere famoso, riconoscibile, idolatrato, sembra essere l’unico obiettivo di vita, la sua frase è davvero una voce fuori dal coro. Eppure lui riempie gli stadi e continua a passeggiare e godersi serenamente le bellezze di Roma e di altre città. Altri al massimo i centri commerciali e hanno più scorta del principe Williams. E tanto, tanto da imparare da Harry.