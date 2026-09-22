Channing Tatum e l’account segreto per spiare l’ex Zoë Kravitz: l’attore rompe il silenzio

Channing Tatum interviene sul caso del misterioso profilo Instagram usato per commentare Zoë Kravitz e Harry Styles e risponde alle voci circolate online

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Channing Tatum

Un account misterioso, qualche commento di troppo e il nome di Channing Tatum che comincia a circolare sui social, e non per un film in uscita. Nel giro di poche ore è nata una delle teorie più succulente che hanno incuriosito i fan dell’attore (e gli appassionati di gossip) nel weekend: secondo alcuni, avrebbe usato un profilo Instagram secondario e segreto per tenere d’occhio la sua ex Zoë Kravitz e la nuova relazione con Harry Styles.

Channing Tatum risponde alle voci sull’account segreto per spiare Zoë Kravitz

La voce si è fatta abbastanza insistente da spingere l’attore a intervenire in prima persona. E la sua risposta è stata piuttosto chiara: quell’account non è suo e, soprattutto, sostiene di avere un solo profilo Instagram.

Ma facciamo un passo indietro. Tutto è partito da @bidness_nonya, un account che aveva lasciato diversi commenti sotto post e contenuti dedicati a Zoë Kravitz e Harry Styles. Il tono di alcuni interventi ha incuriosito gli utenti e, nel giro di poco, qualcuno ha cominciato a chiedersi chi ci fosse davvero dietro quel nome.

Tra le ipotesi è spuntata anche quella che portava direttamente a Channing Tatum. Secondo la teoria circolata online, l’attore avrebbe creato un profilo secondario per seguire più discretamente ciò che veniva pubblicato sulla sua ex. Lui però non sembra aver preso troppo sul serio la faccenda. Nelle Stories del suo profilo ufficiale ha scritto di non riuscire a credere che qualcuno pensi davvero che passi il proprio tempo libero in questo modo, definendo l’intera situazione decisamente divertente.

L’attore ha poi sottolineato quello che, a suo parere, rende la teoria ancora meno credibile: il suo account ufficiale seguiva proprio il profilo sospetto. Se avesse davvero voluto nascondere un’identità alternativa, ha fatto notare, collegare pubblicamente i due account non sarebbe stata esattamente una grande strategia.

Nel frattempo @bidness_nonya non risulta più attivo. Prima di sparire aveva commentato anche alcuni post dedicati alla coppia Kravitz-Styles, compreso un contenuto che mostrava i due insieme. Tra le frasi che avevano fatto discutere ce n’era anche una piuttosto provocatoria: “Just here for the hate” (“Sono qui solo per le critiche”).

La storia d’amore tra Zoë Kravitz e Harry Styles

A rendere la teoria particolarmente appetibile per i social c’è naturalmente la storia tra Channing Tatum e Zoë Kravitz. I due attori hanno iniziato a frequentarsi nel 2021 e due anni più tardi era arrivato il fidanzamento ufficiale. Ma invece delle nozze, la relazione aveva portato a una rottura definitiva nell’ottobre del 2024, dopo circa tre anni.

Da allora Kravitz ha voltato pagina e ha iniziato una relazione con Harry Styles. La storia tra i due, nel tempo, è diventata sempre più seria e, secondo People, nell’aprile del 2026 la coppia avrebbe comunicato il proprio fidanzamento a una cerchia ristretta di amici e persone vicine.

Non sorprende quindi che ogni dettaglio legato ai tre protagonisti di questo “drama” finisca immediatamente sotto la lente dei fan. Questa volta, però, Tatum ha preferito non lasciare troppo spazio alle interpretazioni. La sua versione è semplice: nessun account segreto e nessuna attività sotto copertura per seguire la vita sentimentale dell’ex. Una spiegazione che dovrebbe chiudere il caso, ma sarà davvero così?