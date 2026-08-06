Bella Thorne e il cameriere, così l’attrice ha scoperto i tradimenti di Benjamin Mascolo

Bella Thorne rompe il silenzio sulla fine della storia con Benjamin Mascolo: "Mi ha tradita per quattro anni". E racconta come ha scoperto tutto grazie a un cameriere italiano

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Getty Images Bella Thorne con Benjamin Mascolo

La storia tra Bella Thorne e Benjamin Mascolo aveva fatto sognare un po’ tutti. Lei, ex stellina Disney diventata una delle attrici più seguite di Hollywood. Lui, il cantante che aveva conquistato un’intera generazione con il duo Benji & Fede. Insieme sembravano la coppia perfetta: innamorati, complici e pronti a sposarsi.

Poi, all’improvviso, la favola si è interrotta. Da allora entrambi hanno ricostruito la propria vita: Benjamin ha sposato Greta Cuoghi ed è diventato padre della piccola Athena, mentre Bella è pronta a dire sì al produttore britannico Mark Emms.

E, a quattro anni dalla rottura, la star statunitense ha deciso di raccontare una verità rimasta finora in silenzio, destinata a cambiare il modo in cui quella relazione è stata ricordata.

Perché Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sono lasciati

Per molto tempo Bella Thorne aveva scelto di non chiarire cosa fosse realmente accaduto dietro le quinte della sua lunga liaison con Benjamin Mascolo. Ora, ospite del podcast Call Her Daddy, ha deciso di farlo.

L’attrice non ha mai citato esplicitamente l’ex fidanzato ma gli indizi disseminati nel suo racconto rendono immediatamente riconoscibile il protagonista. Tutto sarebbe iniziato quando il musicista, nel tentativo di rassicurarla, le avrebbe consegnato spontaneamente la password del proprio account Instagram.

Un gesto che avrebbe dovuto fugare ogni sospetto e che, invece, avrebbe avuto l’effetto opposto. Scorrendo le conversazioni, Bella si sarebbe trovata davanti decine di messaggi scritti in italiano. “Lui pensava che non mi sarei mai presa la briga di tradurli”, ha raccontato.

Per i testi si è affidata ai traduttori online. Più complicato il capitolo delle note vocali. Ed è qui che è entrato in scena un protagonista del tutto inaspettato: un cameriere italiano.

“Gli ho chiesto di tradurmi quei vocali”, ha ricordato la Thorne. All’inizio il ragazzo avrebbe cercato di tranquillizzarla, sostenendo che il fidanzato parlasse soltanto di quanto fosse innamorato di lei. Poi, però, avrebbe cambiato improvvisamente atteggiamento, interrompendo la traduzione. Un silenzio che, per Bella, è bastato a capire che dietro quei messaggi si nascondeva una realtà molto diversa.

La terapia di coppia, la confessione e l’addio definitivo

Nonostante quella scoperta, Bella Thorne avrebbe deciso di concedere un’altra possibilità al legame. I due avrebbero iniziato anche un percorso di terapia di coppia nel tentativo di ricostruire la fiducia.

Ma, secondo la sua versione, i tradimenti non si sarebbero mai fermati. La conferma sarebbe arrivata solo più tardi, attraverso una lettera scritta dall’ex compagno. “Mi ha confessato di avermi tradita per tutti e quattro gli anni della nostra relazione”, ha dichiarato.

Ad aggiungere pepe, un dettaglio che Bella ricorda ancora con incredulità: l’ex avrebbe sostenuto di non considerare quei rapporti dei veri tradimenti perché, a suo dire, non era mai stato con la stessa donna più di una volta.

Benjamin Mascolo, almeno per ora, non ha commentato le nuove dichiarazioni. In passato, però, aveva parlato della loro relazione definendola complessa e ammettendo che alcune dinamiche vissute all’interno della coppia avevano finito per renderla “tossica”, riconoscendo anche le proprie responsabilità.

Oggi le loro vite scorrono su binari diversi. Ma le parole di Bella Thorne dimostrano come certe ferite, anche quando sembrano appartenere al passato, possano trovare il coraggio di essere svelate soltanto molti anni dopo.