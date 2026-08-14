Tra Emma Watson e George Clooney ci sarebbe del tenero, l’indiscrezione

Emma Watson è stata fotografata a Villa Oleandra, e sui social è esploso il gossip su George Clooney. Ma alcune immagini sarebbero state alterate e il presunto flirt non trova conferme

IPA Emma Watson

Emma Watson a Villa Oleandra, George Clooney tirato in ballo e il Lago di Como a fare da sfondo: gli ingredienti per un gossip perfetto c’erano tutti. È bastato che l’attrice venisse fotografata mentre raggiungeva la celebre residenza italiana dei Clooney perché sui social cominciasse a circolare una voce decisamente più interessante di una semplice visita tra amici: tra Emma Watson e George Clooney ci sarebbe una relazione.

Peccato che, andando a guardare meglio le immagini da cui è partita l’indiscrezione, la storia cambi parecchio. Infatti, alcune delle foto utilizzate per alimentare il presunto flirt sarebbero state addirittura modificate.

Emma Watson a casa di George Clooney sul Lago di Como

Il punto di partenza del gossip è reale. L’8 agosto Emma Watson è stata fotografata mentre arrivava in barca a Villa Oleandra, la proprietà di George e Amal Clooney a Laglio, sul Lago di Como. Una visita che ha inevitabilmente attirato l’attenzione, soprattutto perché non è stato chiarito pubblicamente quale fosse il motivo dell’incontro.

Le immagini hanno cominciato a circolare sui social e sono state riprese anche dagli account specializzati nel gossip internazionale. Poco dopo, però, sono comparse fotografie che sembravano mostrare George Clooney accanto alla protagonista di Harry Potter, dando il via alle ipotesi su una possibile relazione.

Secondo quanto ricostruito dalla stampa britannica, proprio qui nascerebbe l’equivoco. Alcuni degli scatti diventati virali sarebbero infatti immagini alterate, mentre nelle fotografie originali Emma Watson comparirebbe da sola. Non sono sbucate fuori, almeno per ora, foto verificate dei due insieme durante quella giornata, né dichiarazioni che possano suggerire qualcosa di diverso da una visita privata.

George Clooney e Amal insieme dopo il gossip

A rendere ancora più fragile la teoria del presunto flirt è quello che è accaduto appena due giorni dopo. George e Amal Clooney sono apparsi insieme sul Lago di Como con i gemelli Ella e Alexander, partecipando a un evento legato alla Clooney Foundation for Justice.

La coppia è arrivata in barca a Passalacqua, come sempre. Nessun segnale, dunque, di quella crisi matrimoniale che sui social qualcuno aveva già cominciato a dare per scontata dopo la comparsa di Emma Watson a Villa Oleandra.

Perché Emma Watson era a Villa Oleandra

E ora arriviamo alla domanda: perché Emma Watson si trovava a casa dei Clooney? Non lo sappiamo. Tra le ipotesi circolate c’è quella di un possibile incontro professionale con George Clooney. Emma Watson negli ultimi anni ha ridotto notevolmente la sua presenza sul grande schermo, senza però chiudere definitivamente la porta alla recitazione, e non sarebbe impossibile immaginare un confronto legato a un futuro progetto.

Un’altra possibilità riguarda invece Amal Clooney. L’avvocata e Emma Watson condividono da tempo l’interesse per questioni legate ai diritti delle donne e all’uguaglianza di genere, temi sui quali entrambe hanno lavorato pubblicamente negli anni.

C’è poi un altro dettaglio che rende il presunto romance ancora meno convincente. Soltanto pochi mesi fa Emma Watson era stata fotografata mentre baciava l’imprenditore messicano Gonzalo Hevia Baillères, con il quale era stata associata sentimentalmente.