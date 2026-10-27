Katie Goodland, chi è la moglie di Harry Kane

Si sono conosciuti sui banchi di scuola e da quel momento non si sono più lasciati: chi è Katie Goodland, la donna a cui Harry Kane ha dedicato il suo Pallone d'Oro

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IPA Harry Kane e la moglie Katie Goodland

Lunedì 26 ottobre, Londra ha festeggiato uno dei suoi figli più amati. Harry Kane, 33 anni, bomber del Bayern Monaco e Capitano della Nazionale inglese, ha conquistato il Pallone d’Oro 2026 sul palco del London Palladium. Per l’occasione, la cerimonia ha traslocato da Parigi alla Capitale britannica, scelta per rendere omaggio a Stanley Matthews, primo vincitore del trofeo nel 1956. Kane è così diventato il quinto inglese a stringerlo tra le mani, il primo dopo un’attesa durata venticinque anni.

Tra il pubblico c’era anche Katie Goodland, la moglie di Harry Kane. Al momento dei ringraziamenti lui l’ha nominata accanto ai genitori, con parole piene di gratitudine per la famiglia che lo accompagna lontano dal rettangolo verde. Ma chi è la donna che lo conosce da quando entrambi avevano appena quattro anni?

Chi è Katie Goodland: età, studi e lavoro della moglie di Harry Kane

Katie Goodland, all’anagrafe Kate Jane, è nata il 21 gennaio 1993 a Chingford, nella zona nord-est di Londra. Ha 33 anni, qualche mese più del marito, e una passione per l’attività fisica che la accompagna da sempre. Dopo gli anni alla Chingford Foundation School si è iscritta alla Middlesex University, dove ha studiato Scienze dello sport, per poi lavorare come istruttrice di fitness in palestra.

Con l’arrivo dei bambini ha scelto di dedicarsi soprattutto alla famiglia, mantenendo comunque uno spazio tutto suo. Dal 2022 affianca Harry nei progetti della Harry Kane Foundation, impegnata sul fronte della salute mentale. Sui social si racconta con delicatezza: vacanze, compleanni, pomeriggi in tribuna, sempre con un occhio di riguardo per la privacy dei più piccoli. Alla vigilia della premiazione ha scritto per il marito un pensiero dolcissimo, con tutto l’orgoglio di una moglie innamorata.

Katie Goodland e Harry Kane: la storia d’amore, il matrimonio e i figli

La loro storia sembra scritta per il cinema. Katie e Harry si incontrano a quattro anni tra i banchi della Larkswood Primary School e crescono a pochi minuti l’uno dall’altra. Esiste perfino una foto del 2005, scattata all’accademia di David Beckham, che li ritrae bambini accanto al campione. Con l’adolescenza l’amicizia diventa amore, mentre Harry insegue il sogno di diventare calciatore.

Nel gennaio 2017 nasce Ivy Jane e qualche mese dopo, durante una fuga alle Bahamas, arriva l’anello. Nell’agosto 2018 la famiglia accoglie Vivienne Jane, e nell’estate 2019 i due si dicono sì con un matrimonio blindato, lontano da fotografi e curiosi. Louis Harry arriva a fine 2020, Henry Edward nell’agosto 2023, proprio mentre papà firmava con il Bayern. Con i quattro figli e i labrador Brady e Wilson, battezzati come due leggende del football americano, Katie ha fatto le valigie per la Baviera. In Germania, poco dopo il trasloco, la famiglia ha vissuto un brutto spavento: i bambini sono rimasti coinvolti in un incidente stradale, cavandosela per fortuna con ferite lievi.

Harry Kane è conosciuto anche per un romantico rituale: dopo i suoi gol bacia la fede nuziale. Un gesto piccolo che racconta tutto di questa coppia, cresciuta insieme dai campetti di quartiere fino al premio più prestigioso del calcio. Il Pallone d’Oro ora brilla nella bacheca di casa Kane, accanto alla squadra che Harry ama di più: quella formata da Katie Goodland e dai loro quattro bambini.