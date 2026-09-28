Kate Middleton riceve un invito a sorpresa dalla cognata di Taylor Swift

La cognata di Taylor Swift, Kylie Kelce, ha ufficialmente invitato la Principessa Kate Middleton come ospite del suo seguitissimo podcast. William ci è già stato

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IPA Taylor Swift e Kate Middleton

Qual è il punto di contatto tra Kate Middleton e Taylor Swift? Kylie Kelce, la cognata della popstar, moglie di Jason, il fratello di Travis Kelce. Così come il cognato e il consorte, anche Kylie ha un proprio podcast – parecchio seguito – e, affermando di avere con la Principessa ben più di qualcosa in comune, l’ha ufficialmente invitata come ospite. Kate dirà di sì? William, poco tempo fa, lo ha fatto.

L’appello a Kate Middleton della cognata di Taylor Swift

Lo scorso 24 settembre, il Principe e la Principessa del Galles hanno fatto visita all’Isola di Bute, in Scozia. In quell’occasione, la Principessa ha partecipato a una partita di shinty, tradizionale sport scozzese molto simile all’hockey su erba. La sua performance si è fatta notare anche oltreoceano, lasciando di stucco la podcaster statunitense Kylie Kelce. Kelce come Travis, il marito di Taylor Swift, di cui la donna è cognata, moglie del fratello (anche lui giocatore di football Jason).

Definendola “bellissima mentre gioca”, Kelce ha sottolineato come “la Principessa Kate ha appena ricordato a tutti di essere ancora una vera fuoriclasse nell’hockey su prato”. Kylie di shinty non sa nulla, ma lo sport è molto simile a quello in cu la podcaster è esperta: “So bene che in realtà sta praticando lo shinty, uno sport scozzese. Tuttavia, considero comunque la cosa una vittoria per l’hockey su prato: secondo voi, dove ha acquisito quella bravura? Esatto. È una giocatrice di hockey su prato”.

Dopo il pubblico elogio, arriva l’invito diretto. “Principessa Kate, Duchessa di Cambridge, se mai volessi venire a fare due chiacchiere sull’hockey sul prato e magari sui figli… Non so. Abbiamo un paio di cose in comune”. Kylie Kelce ha concluso con un gentile e ironico “saremmo felici di averla con noi, senza pressione”. E chissà se Kate Middleton accetterà davvero il simpatico invito.

Anche il Principe William fu ospite di Travis Kelce

Se la Principessa Kate sarebbe una new entry nel mondo dei podcast, il marito ha già fatto il suo debutto, davanti al microfono e anche all’interno della famiglia Swift. Il Principe William è stato recentemente ospite di New Heights, il podcast dei fratelli Kelce, quello in cui Travis e Taylor hanno annunciato le nozze.

La partecipazione del futuro Re al noto podcast statunitense è stata caldeggiata dai figlioletti Charlotte e George, che sono grandi fan di Taylor Swift. Per far loro piacere, il Principe ha trascorso la sera del suo 42esimo compleanno proprio a un concerto dell’Eras Tour allo stadio Webley di Londra. Dell’inaspettata presenza si è discusso nel corso della puntata.

Ma William ha colto l’occasione per chiacchierare assieme a due sportivi professionisti del suo sport preferito: il calcio. Il Principe è infatti un tifoso di lunga data del club inglese Aston Villa e, la scorsa estate, ha seguito con entusiasmo anche la nazionale alla Coppa del Mondo FIFA.

Lo smacco a Meghan Markle

Se Kate Middleton dovesse davvero accettare l’invito di Kylie Kelce, potrebbe trattarsi dell’ennesimo smacco alla cognata Meghan Markle. Pare infatti che la Duchessa di Sussex desiderasse prendere parte alle nozze di Taylor Swift e Travis Kelce, ma l’invito non è mai arrivato.