Kate Middleton, la mossa inaspettata di Harry: un gesto che riaccende la speranza di pace

Sembra che il Principe Harry abbia cambiato rotta, tutto nel nome della "sorella" che non ha mai avuto. Il gesto silenzioso per Kate Middleton parla da sé

IPA Il Principe Harry e la Principessa Kate Middleton

A volte sono quei dettagli apparentemente invisibili a fare la differenza. Parlarne in merito ai rapporti tra Windsor e Sussex potrebbe sembrare azzardato, viste le evidenti tensioni di lunga data, ma c’è qualcosa che non passa inosservato. Il Principe Harry sembra aver deciso di cambiare rotta e lo dimostra un gesto silenzioso, ma denso di significato, proprio nei confronti di Kate Middleton, la cognata con cui un tempo condivideva complicità e risate. Una mossa che riaccende nei sudditi la speranza di vedere, prima o poi, ricomposta la frattura tra fratelli.

Il gesto silenzioso nei confronti di Kate

Secondo quanto rivelato al quotidiano britannico The Times da fonti vicine ai Reali, il Duca di Sussex avrebbe cambiato comportamento, con una scelta consapevole e mirata: essere meticolosamente attento e rispettoso del calendario istituzionale di Kate Middleton. Da Montecito filtrano indiscrezioni chiare, con un Principe Harry deciso a non voler più intralciare i momenti chiave dei membri anziani della Monarchia, soprattutto quando c’è di mezzo la cognata. L’obiettivo è non sovrapporre i propri lanci mediatici, le interviste o gli altri progetti agli impegni della Corona.

Una bella svolta rispetto al passato recente, segnato da annunci a sorpresa e copertine patinate che finivano per oscurare o disturbare le iniziative della Royal Family. Harry avrebbe scelto la discrezione: le sue mosse pubbliche terranno conto dei viaggi e degli appuntamenti della Principessa del Galles. Un gesto silenzioso, che suona a tutti gli effetti come un segno di profondo rispetto e che, di fatto, stride con alcune trovate della moglie Meghan Markle.

A spingere Harry verso questa sensibilità sarebbe stata la consapevolezza degli attriti causati in precedenza. Pensiamo all’episodio più recente, quando è uscita la sua intervista su GQ coincidendo esattamente con la solenne accoglienza e il banchetto di Stato a Londra per il Sultano dell’Oman. Neanche a dirlo, si era sollevato un vespaio di polemiche a Corte per questo “infelice” tempismo.

La prova del nove sarà a novembre, mese cruciale in cui il Principe William e Kate potrebbero volare a Mumbai per la cerimonia degli Earthshot Prize Awards. Per la Principessa del Galles si tratterebbe del primo viaggio intercontinentale e del ritorno all’evento dopo il 2022, chiudendo così idealmente il ciclo della malattia. Consapevole dell’enorme valore simbolico e personale che questo viaggio rivestirebbe per la cognata, Harry avrebbe categoricamente evitato di calendarizzare eventi nello stesso periodo.

Quel filo sottile con la “sorella” mai avuta

Lontani ormai da anni, sia fisicamente che affettivamente, Harry e Kate hanno avuto in passato un rapporto particolare, del quale lo stesso figlio di Re Carlo ha parlato in diverse occasioni. Non è difficile credere che vi sia ancora un filo sottile tra i due, nonostante le vicissitudini degli ultimi anni.

Nelle sue memorie e nei racconti di gioventù, Harry ha descritto Kate come “la sorella che non ho mai avuto e che ho sempre desiderato”. Tra i due c’era una grande intesa, capace spesso di smussare gli angoli più rigidi del carattere di William.

Mentre con il fratello vige ancora diffidenza, la via che porta a Kate potrebbe rappresentare l’unica vera chiave d’accesso per un futuro riavvicinamento. Evitare di oscurarla mediaticamente è visto da alcuni commentatori Royal come un ramoscello d’ulivo, teso verso l’unica persona che, in passato, ha cercato di ricucire i rapporti familiari.