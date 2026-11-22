Miley Cyrus e Maxx Morando si sono sposati a Palm Springs. La popstar ha scelto una cerimonia intima (e un abito particolare) per il suo giorno più bello.

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Getty Images Miley Cyrus si è sposata

Dopo aver fatto sognare intere generazioni con le sue canzoni, questa volta è Miley Cyrus a vivere un momento da favola. La popstar reginetta del mondo Disney ha scelto di celebrare il suo amore con Maxx Morando in una giornata speciale, lontana dai grandi eventi mondani e dall’attenzione mediatica che da sempre accompagna la sua vita.

Il matrimonio si è celebrato in California, con una cerimonia intima e pochi invitati. Per il suo grande giorno, Miley ha scelto un abito da sposa che riflette il suo stile.

Miley Cyrus ha sposato Maxx Morando

Miley Cyrus e Maxx Morando sono diventati marito e moglie. La coppia ha detto sì sabato 21 novembre in una bellissima cerimonia a Palm Springs, in California.

A confermare la notizia è stato People, che ha raccolto le testimonianze di diverse fonti vicine alla coppia. Le fotografie delle nozze restituiscono qualche scorcio della cerimonia: un allestimento a bordo piscina, un arco impreziosito da fiori bianchi e i due sposi insieme, in un’atmosfera raccolta.

Nozze segretissime, tenute private quanto più possibile, nonostante ci fosse già qualche indiscrezione sulla data del grande evento. Tra gli invitati c’erano anche la mamma della cantante, Tish Cyrus, e Noah. I festeggiamenti, raccontano le fonti, sono cominciati già il giorno precedente, con una cena di prova insieme alle persone più care. A condividere alcuni momenti della serata sui social era stata Lily-Rose Purcell, sorellastra di Miley, mostrando anche un dettaglio del menu personalizzato con le iniziali degli sposi, M+M.

Per la cantante e il musicista, batterista della band Liily, il matrimonio arriva dopo circa cinque anni di relazione. I primi avvistamenti insieme risalgono al novembre 2021, quando i due sono stati fotografati alla sfilata Gucci Love Parade a Los Angeles. Poco dopo, Maxx è comparso anche nello speciale di Capodanno di Miley a Miami. La loro conoscenza, però, era cominciata in modo piuttosto particolare: un appuntamento al buio organizzato da amici comuni.

A raccontarlo era stata la stessa Miley in un’intervista “È stato al buio per me, ma non proprio per lui”, aveva scherzato, ricordando di aver affrontato quell’incontro senza troppe aspettative. Da allora il rapporto è cresciuto con discrezione, lasciando filtrare pochi momenti della loro quotidianità.

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La proposta di matrimonio è arrivata durante un viaggio in Giappone, nel 2025. Maxx ha scelto Kyoto e un angolo appartato del giardino dell’hotel per fare la sua domanda. Come ha raccontato, aveva aspettato fino all’ultimo giorno del viaggio per sorprendere Miley, che aveva intuito qualcosa e sospettava che lui avesse già con sé l’anello.

La cantante ha poi raccontato la sua versione, svelando un retroscena divertente: aveva persino controllato le tasche del compagno alla ricerca del gioiello, senza però trovarlo. Maxx era riuscito a nasconderlo in una tasca vicino al ginocchio.

“Era sdraiato a terra, dolcissimo, e mi ha detto: ‘Sei l’amore della mia vita. Vuoi sposarmi?'”, ha raccontato Miley. Una sorpresa riuscita, dunque, che ha portato la coppia fino al matrimonio celebrato in California.

L’abito da sposa di Miley Cyrus

Per il suo sì a Maxx Morando, Miley Cyrus ha scelto il bianco, con un abito lungo dalle maniche importanti e una linea morbida che accompagna la figura.

Il modello gioca con i drappeggi sul punto vita e lascia la schiena scoperta, aggiungendo un dettaglio sensuale a un look che resta molto raffinato. I capelli raccolti e gli orecchini pendenti completano la scelta della cantante, che per le nozze sembra aver preferito un’eleganza misurata, senza rinunciare alla propria personalità.