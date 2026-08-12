Alessandra Ambrosio si sposa, il “sì” della super modella nella location esclusiva

Alessandra Ambrosio e Buck Palmer sono pronti al grande passo: la proposta di matrimonio in una cornice da sogno che sembra uscita da una cartolina

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Alessandra Ambrosio e Buck Palmer

Alessandra Ambrosio ha detto sì. La supermodella brasiliana e Buck Palmer sono ufficialmente fidanzati e hanno scelto di condividere soltanto adesso uno dei momenti più importanti della loro storia d’amore. La proposta di matrimonio, infatti, risale ad aprile 2026 ed è avvenuta in una location spettacolare, con il mare sullo sfondo e una dichiarazione decisamente romantica.

Alessandra Ambrosio, la proposta da sogno a Nihi Sumba

A 45 anni, la super modella brasiliana ha annunciato il fidanzamento con il designer di gioielli australiano, al suo fianco dal 2024. La notizia è arrivata con carosello pubblicato su Instagram, ma dietro quelle foto c’è un piccolo segreto: il momento del sì risale alla scorsa primavera ed è rimasto privato per mesi.

Per la proposta, Buck Palmer ha scelto una location difficile da battere: Nihi Sumba, nell’isola indonesiana di Sumba. Mare aperto, spiaggia praticamente deserta e un grande cuore disegnato sulla sabbia. In mezzo, lui in ginocchio e Alessandra Ambrosio pronta a dire sì.

Le immagini pubblicate dalla modella raccontano una scena decisamente poco minimal: baci, abbracci, corse verso l’acqua e sorrisi incontenibili. Non manca neppure una ripresa dall’alto fatta dal drone, perfetta per mostrare la coppia al centro della romantica scenografia preparata sulla spiaggia.

A rendere tutto ancora più dolce è stata la dedica scelta da Ambrosio: “Ti sceglierei in questa vita e in ogni altra. Al nostro per sempre, amore mio”. Una frase breve, molto personale, accompagnata dall’anello e da una serie di scatti che in poche ore hanno fatto il giro dei social.

La modella ha poi spiegato nelle sue storie Instagram di aver custodito quel momento per mesi insieme a Palmer. Una piccola bolla privata prima di condividere la notizia con il resto del mondo (con tutte le conseguenze del caso). E se la proposta è stata così curata, viene spontaneo chiedersi: cosa stanno preparando per il matrimonio?

Per ora, però, tutto tace. Nessuna data, nessuna location e soprattutto nessuna anticipazione sull’abito da sposa.

La storia d’amore con Buck Palmer

La storia tra Alessandra Ambrosio e Buck Palmer è diventata pubblica alla fine del 2024. I primi segnali sono arrivati attraverso i social, tra dediche, foto di coppia e una vacanza in Brasile che aveva lasciato ben pochi dubbi sulla natura del loro rapporto.

Da allora i due non hanno mai nascosto la loro sintonia. Viaggiano molto, condividono immagini dei luoghi visitati e hanno perfino creato un account Instagram comune dedicato alle loro avventure. Un piccolo diario di coppia che, mese dopo mese, ha raccontato un rapporto sempre più solido.

Palmer aveva già fatto capire quanto Alessandra fosse diventata importante nella sua vita, parlando di lei come di una presenza capace di portare entusiasmo e leggerezza anche nella quotidianità. Ora quella relazione è pronta a cambiare passo.

Per la super modella sarà un nuovo capitolo importante. Ambrosio infatti è stata legata per dieci anni all’imprenditore Jamie Mazur, con cui ha avuto i figli Anja e Noah. Anche Palmer ha alle spalle un matrimonio.

Adesso, però, la scena è tutta per loro. Il fidanzamento c’è, l’anello pure e la location della proposta ha già alzato parecchio l’asticella. Resta solo da capire quando Alessandra Ambrosio e Buck Palmer diranno davvero “sì” davanti ad amici e famiglia. E, soprattutto, dove.