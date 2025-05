Alessandra Ambrosio, con l’abito nero a palloncino oscura il red carpet di Cannes 2025 anche senza sfilare

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Abituati ad ammirare estasiati i suoi look da Coachella e quelli quotidiani, dal sapore casual ma sempre super cool, non potevamo davvero aspettarci di meno dalle apparizioni di Alessandra Ambrosio sul red carpet della 78esima edizione del Festival di Cannes. Il piccolo dettaglio non previsto? Che fossero anche le sue mise off-duty ad incantare, sfidando pericolosamente l’effetto wow di quelle da gran sera. Capiamone di più.

Alessandra Ambrosio incanta Cannes 2025 con una mise off-duty: i dettagli

Una sfida coraggiosa, quella messa in atto dalla bella Alessandra Ambrosio, iniziata invero dal primissimo tappeto rosso di Cannes 2025.

La supermodella brasiliana ha sin da subito tentato di sovvertire le nuove rigide regole del glamour francese – quelle a vietare eccessi di sensualità e insieme capi troppo appariscenti – indossando, seppur con con grande classe e consapevolezza, uno splendido abito verde squillante dotato di spacco vertiginoso.

Si trattava di una creazione firmata Zuhair Murad, a mettere sicuramente in risalto la sua silhouette slanciata, accessoriata di maniche fluide e strascico imponente, completata da sandali argentati e pezzi appartenenti all’ultima collezione di Alta Gioielleria di Pomellato.

Meraviglioso, poi, anche il sensualissimo slip dress Roberto Cavalli, lungo sino ai piedi e blu notte, indossato l’indomani. A passare inosservato, però, è stato inaspettatamente un look sfoggiato dall’ex Angelo di Victoria’s Secret a passeggio per le strade della Costa Azzurra, mano nella mano con la sua dolce metà.

Pizzicata durante i pochi attimi di svago tra un evento ed un altro, la modella è stata vista con addosso un mini dress degno di nota: esattamente come le tendenze riguardanti i vestiti corti della bella stagione in corso, il capo in questione spiccava per una vaporosa gonna a palloncino con peplo, in velluto nero e per questo in contrasto con la porzione superiore, a collo alto e in pizzo.

Completavano il tutto dei sandali alti con cinturino, neri come il resto e dall’apparenza ultra minimal, uno chignon basso, dei gioielli luminosi in argento ed un paio di occhialoni scuri da diva. Insomma, tutto ci saremmo aspettati tranne che la temeraria Alessandra Ambrosio tentasse di offuscare sé stessa e le colleghe con una tenuta da tempo libero, e con tale risultato, ma tant’è: ora l’asticella dello stile è davvero sopraelevata.

Alessandra Ambrosio e Buck Palmer, il look coordinato di coppia in Costa Azzurra

Separatasi dal suo storico compagno Jamie Mazur – legame dal quale sono venuti al mondo Anja e Noah – nel 2018, Alessandra Ambrosio sembra aver ritrovato il sorriso, ma soprattutto l’amore, vicino a Buck Palmer. La neo coppia aveva reso pubblica la propria storia poche settimane prima della fine del 2024, durante una festa di Art Basel a Miami, con a seguire dei romantici scatti postati da lei su Instagram a ritrarli spensierati a Praia Brava Beach, a Santa Catarina, in Brasile.

Cosa li unisce, sentimento a parte? Una passione comune: ex modello, il nuovo e fortunato compagno possiederebbe infatti un brand di gioielleria maschile.

Ebbene, l’attitudine per la moda che i fidanzati condividono trasuda davvero da ogni poro: insieme a Cannes, i due hanno esibito un outfit coordinato di coppia all’insegna del bianco e del beige, dalle intense vibes boho. Che dire, pare che l’affinità passi realmente anche attraverso il look.