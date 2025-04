Alessandria Ambrosio, quanto è alta e i segreti beauty dell’angelo di Victoria’s Secret

Fonte: IPA Coachella, primi look “wow” per l’estate: Alessandra Ambrosio mozzafiato

Top model e storico angelo di Victoria’s Secret, Alessandra Ambrosio è una delle modelle più famose del mondo. Di origini brasiliane, è conosciuta per rappresentare una bellezza statuaria frutto di uno stile di vita sano e di una cura costante per l’alimentazione e l’allenamento. Ecco quanto è alta e i suoi segreti beauty per mantenersi sempre bella e in forma.

Alessandra Ambrosio, altezza e routine di allenamento della top model

Classe 1981, la super top brasiliana Alessandra Ambrosio è alta 177 cm e, grazie alla sua statura e al fisico scolpito, ha incarnato per anni una delle modelle “perfette” del noto brand di lingerie Victoria’s Secret, dividendosi la passerella con altre super top come Kendall Jenner, Adriana Lima e tante altre. Dalla bellezza tipicamente sudamericana, con la pelle ambrata e i capelli castani, Alessandra è da sempre una delle modelle più apprezzate e ricercate per via del suo fisico perfetto e per la bellezza solare e naturale. Tuttavia il fisico impeccabile di Alessandra, che compie gli anni l’11 Aprile, non è solo un regalo di Madre Natura, ma anche il risultato di cure e attenzioni costanti verso il suo corpo, l’alimentazione e lo stile di vita. Alessandra infatti, nonostante sia entrata nella categorie degli “anta”, sembra non aver perso un grammo del fascino che la caratterizzava da giovane, quando appena ventenne esordì sulle passerelle dei brand più importanti.

La routine di Alessandra Ambrosio prevede infatti una dieta bilanciata, ma non restrittiva, con pasti leggeri e nutrienti anche se spesso, soprattutto quando è in vacanza, ha rivelato di concedersi qualche sfizio in più che compensa poi con la sua immancabile attività fisica. La top model è infatti una vera e propria sport addicted anche se alla palestra preferisce gli allenamenti funzionali e lo sport outdoor.

La modella è appassionata di padel, beach volley e tennis, ma dedica spesso del tempo a fare delle lunghe camminate e, soprattutto, non fa mai mancare nella sua routine di allenamento sessioni di pilates e yoga.

Alessandra Ambrosio, i segreti beauty della modella e il suo stile

La bellezza di Alessandra Ambrosio, ovviamente, passa anche per la cura del corpo: la modella non trascura mai la sua skincare e predilige prodotti cosmetici a base di ingredienti naturali. Inoltre non si fa mai mancare la protezione solare, soprattutto perché trascorre molto tempo in luoghi dove il sole si fa sentire parecchio come la California e il Brasile.

Tra i suoi prodotti preferiti ci sono detergenti delicati, sieri alla vitamina C per illuminare l’incarnato e creme idratanti leggere ma nutrienti mentre, per quanto riguarda il make-up, la top model tende a prediligere prodotti che le permettono di ottenere un look fresco e naturale: ama i fondotinta leggeri e le BB cream, che uniformano l’incarnato senza appesantire, e aggiunge un tocco di bronzer per scolpire il viso, l’illuminante sugli zigomi e un mascara allungante. Per le labbra sceglie spesso toni nude o rosati, perfetti per esaltare la sua bellezza senza eccessi. E lo stile d’abbigliamento? Alessandra Ambrosio è da sempre una delle protagoniste più amate del Coachella per i suoi look dal sapore boho-chic: il suo guardaroba è composto da capi leggeri in tessuti naturali e dettagli etnici, ama indossare abiti lunghi e svolazzanti, crop top, shorts in denim e kimono ricamati, spesso arricchiti da frange, pizzi o fantasie floreali. Gli accessori sono parte fondamentale del suo look: cappelli a tesa larga, occhiali da sole oversize, gioielli dal tocco gipsy e sandali flat completano i suoi outfit quotidiani.

Per gli eventi mondani, Alessandra sceglie abiti da red carpet sensuali e sofisticati, spesso con tagli asimmetrici, scollature profonde o spacchi vertiginosi, sempre mantenendo uno stile elegante e mai eccessivo.