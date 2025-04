Coachella 2025, date e artisti: cosa c’è da sapere

Fonte: Getty Images Lady Gaga tra gli artisti del "Coachella 2025"

Con l’arrivo della primavera tornano i grandi festival musicali all’aperto, e non può certo mancare il più iconico e chiacchierato di tutti: il Coachella. L’edizione 2025 è alle porte e si preannuncia già come una delle più esplosive di sempre. Un paradiso fatto di fiori, glitter e musica, che detta tendenze e ispira look, playlist e post Instagram in tutto il mondo.

Dai cantanti alla location, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere se stai pensando di seguirlo o semplicemente vuoi farti un po’ travolgere dall’atmosfera.

Quando e dove si fa il “Coachella 2025”

Anche quest’anno il Coachella si prepara a far parlare di sé. Il festival più iconico della California torna ad animare il deserto di Indio per 2 weekend con una line-up esplosiva e un’atmosfera che attira ogni anno migliaia di persone da tutto il mondo, Italia compresa.

Il momento perfetto per fare festa ascoltando la musica più amata è sempre lo stesso: due weekend consecutivi ad aprile, da venerdì a domenica che, quest’anno, cadono dall’11-13 aprile e dal 18-20 aprile all’Empire Polo Club di Indio. Come sempre, oltre alla musica, i grandi protagonisti sono gli outfit iconici ispirati allo stile hippie e boho senza tralasciare le ultime tendenze: un paradiso da vivere sfoggiando look con frange, glitter e stampe fiorate che anche le nostre influencer italiane hanno saputo sfoggiare nel corso degli anni.

“Coachella 2025”, chi ci sarà: gli artisti più attesi

Anche la line-up 2025 è semplicemente stellare. Gli headliner saranno tre veri colossi della musica: Lady Gaga, che torna sul palco ancora una volta offrendo un incredibile spettacolo il venerdì, i Green Day nella giornata del sabato e Post Malone in quella di domenica.

Accanto a loro, tantissimi altri nomi super attesi come Travis Scott, che porterà uno show speciale intitolato Travis Scott designs the Desert, e nomi amatissimi come Charli XCX, Missy Elliott, Megan Thee Stallion, Japanese Breakfast, Sam Fender, The Prodigy, Beabadoobee, Kraftwerk, Blonde Redhead e Arca.

“Coachella 2025”, biglietti e come seguirlo (anche dall’Italia)

Partecipare al Coachella 2025 è il sogno di molti, ma tra viaggio, fuso orario e biglietti sold out in pochi minuti, non è proprio una passeggiata. La buona notizia? Puoi viverlo anche dal divano!

Tutto il festival sarà trasmesso in live streaming su YouTube, con la possibilità di seguire i vari palchi contemporaneamente. Sempre sulla piattaforma sono disponibili alcune playlist per permettere agli amanti della musica di sintonizzarsi e scoprire nuovi artisti.

Se invece hai la fortuna di poterti lanciare nell’avventura live, al momento sono disponibili ancora alcuni biglietti: si acquistano tramite il sito ufficiale e non è possibile comprarli per una sola giornata: si acquista solo il pass per il weekend intero, con prezzi a partire da circa 500 dollari. Ci sono poi pacchetti completi con tenda, hotel, parcheggio e altri comfort.

Che tu sia team California o team divano, il Coachella è sempre un appuntamento imperdibile per chi ama la musica e il mondo che ci gira intorno. L’edizione 2025 è pronta a farci sognare, ballare e magari anche scoprire il nuovo artista preferito. Ci vediamo sotto al palco (virtualmente o no)!