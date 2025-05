Festival di Cannes 2025, black out a poche ore dal finale: red carpet a rischio?

Fonte: IPA Elodie

Siamo arrivati all’ultimo giorno del Festival di Cannes che, proprio questa sera, annuncerà i vincitori della 78° edizione. Tuttavia, a poche ore dal gran finale, un evento improvviso ha gettato nello scompiglio la città francese e la croisette: un black out che ha interessato la zona per diverse ore potrebbe mettere e repentaglio l’ultimo red carpet di quest’anno?

Festival di Cannes, black out improvviso sulla croisette

Il Festival di Cannes 2025 sta per volgere al termine: la kermesse, iniziata lo scorso 13 maggio, sta per annunciare i vincitori di questa edizione e proprio questa sera a partire dalle 18.00 si terrà l’ultima fase di questa 78° edizione che si è rivelata ricca di film interessanti e di grandi protagonisti del cinema nostrano e internazionale che hanno sfilato sul celebre red carpet.

Da Tom Cruise, arrivato sulla croisette con il cast del suo ultimo film Mission Impossibile: The Final Reckoning, alla coppia super ammirata composta da Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, fino al cast tutto italiano del film Fuori di Mario Martone con tre splendide interpreti del cinema italiano come Matilda De Angelis, Valeria Golino e un’inedita Elodie, il tappeto rosso dell’edizione 2025 ha accontentato un po’ tutti con abiti splendidi e super scenografici.

C’è dunque grande attesa per scoprire a chi verrà assegnata la Palma d’Oro 2025 e a chi andranno i vari riconoscimenti previsti dalla manifestazione.

Tuttavia a poche ore proprio dalla serata finale, un evento imprevisto ha disturbato il normale svolgersi della karmesse: questa mattina, intorno alle 10, un inaspettato black out elettrico ha tenuto in scacco la città francese per ben 5 ore. Secondo le prime ricostruzioni, il black out sarebbe stato causato da un incendio di origine dolosa, una cabina ad alta tensione andata a fuoco nel comune di Tanneron, che avrebbe costretto i negozi alla chiusura forzata e avrebbe spaventato i cittadini, riversatisi in strada.

Ovviamente il pensiero è andato proprio alla manifestazione che questa sera volgerà al termine, ma secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali, nessun rischio per il Festival di Cannes che è dotato di una rete elettrica autonoma: questa sera dunque si svolgerà tutto come previsto e si terrà l’attesissimo red carpet finale.

Festival di Cannes, a chi andrà la Palma d’Oro? Cresce l’attesa per il film di Mario Martone

C’è grande attesa per il finale del Festival di Cannes 2025 e per l’ultimo red carpet dove, ancora una volta, sfileranno i protagonisti di questa edizione. Tra il film che si contendono la vittoria c’è anche Fuori di Mario Martone ed è grande la speranza di vedere assegnata la Palma d’Oro ad un regista italiano.

Le proiezioni si sono ormai tutte concluse e questa sera avverrà l’attesa premiazione che vedrà ancora una volta la presenza in giuria dell’attrice Juliette Binoche: i titoli in corsa per la vittoria al momento sono molti e non mancano ovviamente pronostici e speranze, mentre si rincorrono le voci tra chi potrebbe essere il vincitore. Il confronto più atteso dovrebbe essere quello tra il regista iraniano, Jafr Panahi autore della pellicola A Simple Accident, tra i favoriti assoluti, e i fratelli Dardenne con la pellicola delicata e intensa Jeunes Mères. Entrambi i lungometraggi sono in corsa per i premi maggiori, ovvero La Palma d’oro e la Miglior Regia, ma per sapere chi vincerà bisogna ancora aspettare qualche ora, così come per scoprire cosa indosseranno le icone del cinema internazionale sul red carpet più atteso: quello finale.