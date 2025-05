In un panorama dominato da nero senz’anima, Cara Delevingne si staglia come un monumento di classe e potere. L'abito a colonna, scuro e impeccabilmente sartoriale, valorizza la sua figura scolpita senza scivolare nella monotonia. I guanti in tulle con pois – pura poesia rétro – e il collier con smeraldo maxi al centro del décolleté sono la firma finale su un look costruito con precisione chirurgica. Cara non urla, non esagera, non forza: impone. Voto: 10