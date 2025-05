Quando c’è lei, il tappeto rosso si trasforma in palcoscenico assoluto. Cate Blanchett incanta Cannes 2025 con un abito nero essenziale nella linea, ma studiato nei dettagli: silhouette fluida, collo alto e una lunga sciarpa effetto mantello che termina in vaporose rouches. Un tocco drammatico, perfettamente dosato. Capelli pettinati all’indietro con onde morbide, make-up neutro, gioielli ridotti al minimo: lo styling di Elizabeth Stewart è, come sempre, impeccabile. Non serve nulla di più. Cate non veste un abito, lo trasforma in arte. Voto: 10