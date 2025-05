Dopo una parata di outfit da sogno lunga dieci giorni a punteggiare la Costa Azzurra, momentaneamente accesa in nome della cultura, eccoci giunti all’undicesima e penultima serata del Festival del Cinema di Cannes 2025 , quella precedente all'attesa, cruciale cerimonia di premiazione. Nemmeno l’inesorabile avvicinarsi della conclusione, però, ha saputo interrompere il flusso del glamour: tra chi ci ha colpito maggiormente vi è sicuramente Elle Fanning che, dopo la clamorosa t-shirt a citare "Joachim Trier Summer", in riferimento alla sua pellicola in Concorso, ha calcato il tappeto rosso in. La raffinata mise verteva su di un long dress fatto su misura, ad esaltare la bellezza eterea dell’attrice attraverso un gioco di strass oro e argento su organza. Luminosi anche i gioiellie le scarpe Le Silla. Voto: 9.