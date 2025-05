Cannes 2025, pagelle dei look della quinta serata: Robert Pattinson e Jennifer Lawrence impeccabili (9)

La quinta serata del Festival di Cannes non ha deluso le aspettative in fatto di red carpet, con numerose star che hanno calcato il celebre tappeto rosso portando il loro indiscusso glamour sulla croisette. La quinta serata ha visto, in particolare, l’attesissimo arrivo della coppia (ma solo sul set) formata da Jennifer Lawrence protagonisti della pellicola Die, my love di, film sul menage à trois tratto dall'omonimo romanzo del 2017 di. Per l’occasione look perfettamente in match per Robert e Jennifer: lui ha scelto un classico smoking nero abbinato ad una camicia diplomatica bianca, papillon, gioielli Chopard e classiche scarpe Oxford lucide. A sorprendere è la fascia smoking che lascia intravedere dalla giacca al momento del photocall di rito.. Eanche per Jennifer Lawrence che splende con uno splendido abito bianco firmato, of course,. Impeccabili.