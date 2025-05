Cannes 2025, arriva Tom Cruise e la Croisette impazzisce

Per l'ultima volta nei panni dell'agente Ethan Hunt, Tom Cruise è arrivato a Cannes in occasione della proiezione di "Mission Impossible - The Final Reckoning": il look monocromatico

Allerta: l’agente Ethan Hunt, in borghese, è stato avvistato sbarcare in Costa Azzurra e confondersi – in modo del tutto fallimentare, si intende – tra la folla. La missione? L’ultima, ma come di consueto impossibile: con il clamore generale ad accoglierlo, Tom Cruise ha fatto il suo attesissimo arrivo presso il Festival di Cannes 2025 appositamente per presentare in anteprima europea Mission: Impossible – The Final Reckoning, ottavo e purtroppo ultimo capitolo della celebre saga d’azione che lo vede nel ruolo di protagonista dal lontano 1996. La pellicola sarà proiettata fuori concorso stasera, alle ore 18:45, al Grand Théâtre Lumière e preceduta, come da consolidata tradizione, da un degno red carpet gremito di celebrità provenienti da tutto il mondo. Quale tenuta ha scelto la star per l’approdo in Croisette? Vediamolo subito.

Tom Cruise a Cannes 2025 per “Mission Impossible- The Final Reckoning”

Nella prima parte della missione decisiva in territorio francese, l’impavido Tom Cruise si è ritrovato a dover fronteggiare gli instancabili flash dei fotografi durante il photocall ufficiale dell’evento: la tattica messa in atto, decisamente degna di un agente ben addestrato, ha previsto un look a coniugare sobrietà sartoriale e dettagli iconici in uno stile del tutto personale e riconoscibile, denso di un fascino assolutamente letale.

Il notevole ensemble monocromatico, in accordo col personaggio, verteva sull’intensa e misteriosa nuance del ciliegia, tendenza cardine della moda del 2025, e si componeva di un paio di pantaloni classici, con pinces sul davanti, abbinato a polo in maglia dall’intricata lavorazione a nido d’ape.

A completare il tutto delle stringate nere dalla silhouette affusolata e degli immancabili occhiali da sole in modello aviator, con lenti a specchio e montatura squadrata – sì, proprio come quelli indossati dallo stesso attore in Top Gun – per sottolineare lo sguardo con un tocco hollywoodiano che non guasta.

I più attenti se ne saranno certo accorti: ricca di accenti ad alternare volutamente presente e passato, la mise scelta evocava con estrema fedeltà la storia cinematografica della star, assicurandole un’entrata in scena indimenticabile.

“Mission Impossible – The Final Reckoning”: la trama del gran finale della saga

Per un’ultima volta, vedremo Tom Cruise tornare sul grande schermo nei panni del celeberrimo agente segreto Ethan Hunt: presentato fuori concorso alla 78esima edizione del Festival di Cannes, Mission Impossible – The Final Reckoning costituisce l’ottavo e conclusivo capitolo della amatissima saga d’azione del 1996.

Diretta da Christopher McQuarrie e scritta con l’aiuto di Erik Jendresen, la pellicola introduce al pubblico l’avventura finale – e per questo senza dubbio spettacolare – dell’eroe, con una durata di ben 169 minuti a ritrarla come la più lunga della serie. La trama, tra colpi di scena e panorami mozzafiato, è come da copione ancora avvolta da un alone di mistero: punto focale un ultimo e durissimo conflitto, a mettere a dura prova non solo le abilità fisiche di Ethan Hunt e della sua squadra ma anche la loro morale.

In questo capitolo l’IMF si ritrova ad affrontare una minaccia senza precedenti, una potente intelligenza artificiale nota come “l’Entità”, supportata dallo spietato assassino Gabriel, a completamento della narrazione iniziata in precedenza con Dead Reckoning, nel 2023.

Il cast stellare comprende ovviamente altri noti personaggi della storia, quali Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, oltre a nuove entrate. Tra queste ultime Hayley Atwell, conosciuta appunto in Dead Reckoning, e Esai Morales, nel ruolo dell’antagonista.

Nelle sale italiane a partire dal prossimo 22 maggio, il film è già considerato uno dei principali eventi cinematografici dell’anno, con una previsione di incassi record al botteghino globale. Difficile da credere? Per niente.