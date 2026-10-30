Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Patrick Stewart e Sunny Ozell

Sunny Ozell è la moglie di Patrick Stewart, l’attore e divo di Star Trek scomparso di recente. I due si erano sposati nel 2013 ed erano legati da un sentimento fortissimo, durato sino alla fine.

Chi è Sunny Ozell, la moglie di Patrick Stewart

Sunny Ozell è stata il grande amore di Patrick Stewart e la donna più importante della sua vita. I due si erano innamorati quando l’attore di Star Trek aveva 70 anni e con Sunny c’erano ben 38 anni di differenza.

All’epoca, era il 2008, Stewart si trovava a cena in una pizzeria di Brooklyn dopo aver recitato alla Brooklyn Academy of Music nel Macbeth. Fra i camerieri che giravano nei tavoli c’era proprio Sunny Ozell, cantante americana che lavorava saltuariamente nel locale.

Alla vista dell’attore, Sunny Ozell si fece travolgere dall’emozione, commettendo alcuni errori. A quel punto il suo capo le chiese di portare un dessert al tavolo dell’attore di Star Trek per rimediare alle distrazioni commesse. Fu proprio in quel momento che fra Sunny e Patrick accadde qualcosa.

I due iniziarono a parlare e l’attore scoprì che la donna era una fan di Star Trek: The Next Generation. Dopo quell’incontro lui decise di lasciarle il suo numero con la promessa di rivedersi alla messa in scena di Macbeth.

“Lavorava come cameriera in un ristorante a Brooklyn – aveva raccontato lui a People -. Questa donna adorabile si è avvicinata e mi ha chiesto: ‘Signore, cosa desidera per dessert, offerto dalla casa?’ Abbiamo iniziato a chiacchierare e mi ha raccontato di quanto avesse desiderato vedere Macbeth , ma i biglietti erano esauriti. Le repliche a Brooklyn, che duravano solo tre o quattro settimane, erano già tutte esaurite prima ancora della prima”.

“E io ho detto: ‘Beh, la prossima cosa che faremo sarà andare a Broadway’. È stata l’unica volta in vita mia in cui ho dato a qualcuno il mio numero di telefono dicendo: ‘Chiamami, posso procurarti un biglietto’. E così abbiamo fatto. E lei è venuta nel backstage dopo lo spettacolo, abbiamo cenato insieme ed eccoci qui.”

Il grande amore di Sunny Ozell e Patrick Stewart

Nei giorni successivi la Ozell si ritrovò fra il pubblico dello spettacolo e la frequentazione iniziò. In quegli anni Stewart viveva a Londra, mentre la Ozell negli Stati Uniti. Inizialmente la distanza rese complicato il rapporto, ma i due decisero di non arrendersi e nel 2013 convolarono a nozze dopo una romantica proposta arrivata a Venezia.

Il matrimonio arrivò sulle rive del lago Tahoe, nel cuore del Nevada, con una cerimonia aperta a pochi intimi e definita da entrambi come indimenticabile. A officiare l’unione Sir Ian McKellen, collega e amico di Stewart, con lui nella saga di X-Men. Fra gli invitati i figli dell’attore e i genitori di Ozell, ma anche gli attori Billy Crudup e LeVar Burton.

L’attore di Star Trek aveva alle spalle altri due matrimoni. Il primo con Sheila Falconer, celebre coreografa, e madre dei suoi due figli, Daniele e Sophie. La seconda unione era arrivata con Weny Neuss, produttrice televisiva e sua seconda moglie dal 2000 al 2003.