Addio a Patrick Stewart, icona di Star Trek. L’amata moglie Sunny con lui fino alla fine

Getty Images Patrick Stewart e Sunny Ozell nel 2024

Per milioni di spettatori è stato il capitano Jean-Luc Picard, la voce calma al comando dell’Enterprise, e più tardi il professor Charles Xavier degli X-Men. Patrick Stewart è morto mercoledì 28 ottobre nella sua casa di Los Angeles, a 86 anni. L’annuncio è arrivato il giorno dopo, con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram che parla di una malattia breve e struggente, segnata dall’Alzheimer e dalla demenza a corpi di Lewy. Accanto a lui, fino all’ultimo, c’era la moglie Sunny Ozell, sposata nel 2013.

Le ultime ore di Patrick Stewart

Nella casa di Los Angeles, negli ultimi giorni, c’era musica dal vivo. Lo ha raccontato Kelly Bush Novak, la portavoce che lo seguiva da anni, descrivendo Patrick Stewart stretto nell’abbraccio della famiglia e degli amici, tra preghiere, lacrime e anche qualche risata, con l’amata moglie Sunny Ozell sempre al suo fianco.

“Annunciamo con profondo dolore la scomparsa di Sir Patrick Stewart, avvenuta ieri nella sua casa di Los Angeles, assistito amorevolmente dalla sua amata moglie Sunny, dopo una breve e toccante lotta contro il morbo di Alzheimer e la Demenza a Corpi di Lewy. È morto avvolto dal calore dell’affetto di familiari e amici, circondato da musica dal vivo, preghiere, lacrime, risate e quel tipo di profonda emozione che solo lui sapeva ispirare dopo una vita dedicata a tutti noi”.

Notizia in aggiornamento