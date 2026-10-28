Chi era Susan Saint James, la lunga malattia e la perdita del figlio in un incidente aereo

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Susan Saint James

È morta a 80 anni Susan Saint James, uno dei volti più amati della televisione americana tra gli anni Settanta e Ottanta. L’attrice, a cui era stato diagnosticato un tumore al pancreas, si è spenta il 26 ottobre 2026. Per molti resterà legata alle serie tv cult che l’hanno trasformata in un volto familiare del piccolo schermo, come McMillan e signora e Kate & Allie, ma la sua storia è andata molto oltre Hollywood.

Accanto ai successi, agli Emmy e alla popolarità, nella sua vita c’è stato anche un dolore enorme: la perdita del figlio Teddy, morto a soli 14 anni in un incidente aereo.

Susan Saint James, chi era l’attrice di Kate & Allie

Nata Susan Jane Miller a Los Angeles nel 1946 e cresciuta in Illinois, la futura star aveva capito molto presto che il mondo dello spettacolo sarebbe stato il suo futuro. Dopo una breve esperienza al college, un periodo trascorso in Francia e i primi lavori come modella a New York, a vent’anni scelse il cognome d’arte Saint James e partì per Hollywood.

Il successo arrivò con la televisione. The Name of the Game le regalò le prime candidature agli Emmy e una vittoria, ma fu soprattutto McMillan e signora, accanto a Rock Hudson, a renderla uno dei volti più riconoscibili del piccolo schermo americano. Negli anni successivi passò anche al cinema, comparendo tra gli altri in Amore al primo morso e Ladre e contente (How to Beat the High Cost of Living).

Nel 1984 arrivò poi Kate & Allie, sitcom in cui recitava insieme a Jane Curtin. Le due interpretavano due donne divorziate che decidevano di vivere sotto lo stesso tetto con i rispettivi figli: una storia familiare moderna per l’epoca, capace di raccontare l’amicizia femminile e la maternità senza ridurre le protagoniste a semplici figure di contorno. Il ruolo portò a Saint James altre due nomination agli Emmy.

La morte del figlio, il dolore più grande

La vita privata dell’attrice è stata segnata da una tragedia che avrebbe cambiato per sempre la sua famiglia. Nel novembre 2004 un jet privato sul quale viaggiavano il marito Dick Ebersol e i figli Charles e Teddy precipitò in Colorado. Ebersol e Charles riuscirono a salvarsi, mentre Teddy, che aveva appena 14 anni, morì nell’incidente.

Pochi giorni dopo Susan Saint James apparve in televisione per ringraziare personalmente le migliaia di persone che avevano fatto arrivare alla famiglia messaggi di vicinanza. Secondo quanto raccontato dai suoi cari, ricevette circa 27mila lettere e rispose a mano a 15mila di esse. Quel dolore diventò anche un modo per avvicinarsi ad altri genitori colpiti dalla perdita di un figlio, ai quali negli anni offrì sostegno e ascolto.

L’addio a Hollywood e la vita lontano dai riflettori

Alla fine degli anni Ottanta Saint James aveva già cominciato ad allontanarsi dal set. Una scelta legata soprattutto ai figli: voleva che fossero loro, spiegò anni dopo, il centro della famiglia. Le sue apparizioni sullo schermo diventarono così sempre più rare, anche se tornò occasionalmente in serie come Law & Order: SVU e Suits. Nel 2008 ricevette una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Fuori da Hollywood si dedicò all’imprenditoria, al giardinaggio e soprattutto alla solidarietà. Per decenni sostenne gli Special Olympics, un impegno iniziato già nel 1968. Nell’agosto 2026 aveva festeggiato gli 80 anni circondata dai figli, dai sette nipoti, dal marito e dagli amici più cari. Un compleanno trascorso con le persone a cui era più legata e che, secondo il racconto della famiglia, Saint James ricordò come uno dei momenti più felici della sua vita.