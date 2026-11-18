Al suo fianco da quasi 40 anni, Tracy Pollan ha conosciuto Michael J. Fox sul set e da quel momento non lo ha più lasciato. La storia di un grande amore, oltre la malattia

IPA Tracy Pollan

Affrontare la vita “giorno per giorno”, restando concentrati sul presente. È questo lo spirito con cui Tracy Pollan sostiene da quasi 40 anni il marito Michael J. Fox, che da anni convive con il Parkinson. Sposati dal 1988 e genitori di quattro figli, i due si sono conosciuti davanti alle telecamere della sitcom Casa Keaton e poi innamorati sul set del film Le mille luci di New York. Da quel momento non si sono più lasciati.

Gli studi e la carriera di Tracy Pollan

Classe 1960, Tracy Jo Pollan nasce a Long Island ma cresce a Woodbury, New York. Proviene da una famiglia ebraica di origini russe legata all’editoria: la madre Corky è stata editor, mentre il padre Stephen era scrittore e consulente finanziario. Anche il fratello Michael Pollan è un noto scrittore, in particolare autore di saggi.

Diplomata alla Dalton School di Manhattan, Tracy studia recitazione all’Herbert Berghof Studio e al Lee Strasberg Institute, debuttando nel 1980 Off-Broadway nello spettacolo Album. Poi arrivano l’esordio al cinema nel film Baby It’s You (1983) e quello a Broadway in Pack of Lies (1985).

La fama vera e propria arriva tra il 1985 e il 1987, quando viene scelta per interpretare Ellen Reed nella sitcom Casa Keaton, cui seguono altri lavori di successo come Terra Promessa (1987), Le mille luci di New York (1988), Una estranea fra noi (1992). Nel 2000 ottiene una nomination agli Emmy Awards per il ruolo di Harper Anderson, una vittima di violenza sessuale, in Law & Order: Unità vittime speciali.

Dopo essersi allontanata dal set per dedicarsi alla famiglia, Tracy Pollan continua a occuparsi della sua grande passione per la cucina, tanto che pubblica i ricettari The Pollan Family Table (2014) e Mostly Plants (2019) insieme alla madre e alle sorelle Lori e Dana. Solo nel 2025, torna a recitare nel film Holiday Touchdown: A Bills Love Story.

Il grande amore con Michael J. Fox

Negli anni Ottanta, Tracy Pollan balza agli onori delle cronache (rosa) per via della relazione con il collega Kevin Bacon. Ma è nel 1985 che per lei arriva il grande amore: sul set di Casa Keaton incontra per la prima volta Michael J. Fox, interpreta la sua ragazza ma non lo frequenta fuori dal set. Ci vogliono altri due anni prima che scocchi la scintilla: nel 1987 i due si ritrovano a girare insieme Le mille luci di New York e si innamorano perdutamente.

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Nel 2002, intervistata da Oprah Winfrey, ha svelato: “Fin dall’inizio ho amato il suo senso dell’umorismo e quel suo cervello. È così intelligente”.

Tracy e Michael si sposano il 16 luglio 1988 ad Arlington, nel Vermont, poi si stabiliscono a Manhattan dove creano la loro bella famiglia. La coppia ha avuto quattro figli: Sam Michael (1989), le gemelle Aquinnah Kathleen e Schuyler Frances (1995) ed Esmé Annabelle (2001).

Tre anni dopo le nozze, Michael J. Fox riceve a soli 29 anni la diagnosi di Parkinson: “Ho dato la notizia a Tracy. ‘Nella buona e nella cattiva sorte’, ricordo che sussurrò”, racconta l’attore nel documentario Still: A Michael J. Fox Movie, uscito nel 2023.

Marito e moglie insieme hanno fondato nel 2000 la Michael J. Fox Foundation, che negli anni ha finanziato oltre 3 miliardi di dollari per la ricerca sulla malattia. Solo il gala organizzato nel novembre 2026 ha raccolto ben 6 milioni di dollari. “Penso che si debba semplicemente affrontare la situazione giorno per giorno – ha detto Tracy Pollan a People in occasione dell’evento -. Bisogna guardare ciò che si ha davanti e rimanere nel presente. E, se il momento è positivo, allora è lì che ci si trova”.