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IPA Matt Damon e Luciana Barroso

Matt Damon è uno degli attori più famosi al mondo, eppure della sua vita privata si sa pochissimo. Il divo di Hollywood ha a cuore la privacy della propria famiglia, che tiene al riparo da indiscrezioni e pettegolezzi. Per il bene della moglie è riuscito persino a tenere celato alla stampa, per anni, un serio intervento chirurgico. Una settimana prima della cerimonia degli Oscar 2024, a Luciana Barroso fu diagnosticato un aneurisma e dovette essere operata al cervello.

Matt Damon svela la paura prima degli Oscar

Matt Damon era nel cast di Oppenheimer, il film già cult che ha vinto ben 7 premi Oscar nel 2024, tra cui quello più ambito come miglior film dell’anno. Alla cerimonia Damon non era presente, ma arrivò all’after party. Al suo fianco c’era la moglie Luciana Barroso che, ha rivelato l’attore soltanto anni dopo, era reduce da un intervento chirurgico al cervello.

“Era successa questa cosa terribile, mia moglie aveva un aneurisma al cervello” ha svelato l’attore, aggiungendo che “oggi sta benissimo”, ma che proprio una settimana prima degli Oscar era stata sottoposta a un intervento di neurochirurgia. La sera della cerimonia, ha raccontato Damon, “è stata la prima volta che si è sentita abbastanza bene da alzarsi e ritrovare le energie”. L’attore, però, non si aspettava di certo che la sua Lucy fosse pronta a una nottata di glamour.

“Mi ha fatto una sorpresa, ha indossato un vestito e siamo andati all’after party”. Questo gesto che oggi Matt ricorda come “fo****mente eroico da parte sua e per questo preziosissimo” significò molto per lui, già scottato dagli Oscar precedenti. Quando The Departed, il film di Martin Scorsese di cui Damon era tra i protagonisti, vinse la statuetta, l’attore guardava le premiazioni da casa perché impegnato con le riprese di un nuovo film a Miami.

Luciana Barroso, chi è la misteriosa moglie del divo

Sono trascorsi ormai due anni dall’intervento e oggi, assicura il marito, Luciana Barroso si è completamente rimessa. Il peggio è ormai un ricordo lontano e Lucy ha ripreso la propria vita a pieno ritmo. Della sua vita, però, non sappiamo quasi nulla. La 50enne argentina si è sempre tenuta ben lontana dal jet set ed è proprio questo che ha fatto innamorare Matt Damon. I due si conobbero nel 2003, quando lui era già un attore affermato e lei lavorava come barista in un locale di Miami.

Assalito dai fan, Damon cercò rifugio dietro il bancone, proprio dove c’era Lucy. Lei, però, non si fece impressionare e, visto che voleva stare al bancone, lo mise a versare birre e preparare cocktail. A turno finito, l’attore invitò l’affascinante barista a far festa con i suoi amici, ma lei rifiutò: a casa aveva la sua bimba ad aspettarla. E fu proprio il rifiuto a far capitolare il giovane divo.

Due anni dopo, Matt e Luciana convolarono a nozze con una cerimonia semplice e privatissima a New York. Oggi hanno creato assieme una grande e affiatata famiglia, composta da sole donne. Alle piccola Alexia, nata da una relazione precedente di Barroso, si sono aggiunte Isabella, Gia Zavala e, la piccola di casa, Stella.