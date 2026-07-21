Matt Damon, chi è la moglie Luciana Barroso e che lavoro fa

IPA Luciana Barroso e Matt Damon

Luciana Barroso è una figura discreta nel panorama hollywoodiano. Conosciuta soprattutto per essere la moglie di Matt Damon, ha scelto di mantenere un profilo lontano dai riflettori, pur entrando nel tempo in contatto con il mondo del cinema.

Dove è nata, il lavoro da barista e il background

Luciana Barroso è nata a Salta, in Argentina, nel 1976 dove è vissuta insieme ai nonni materni dopo il divorzio dei genitori. Successivamente si è trasferita negli Stati Uniti, a Miami, dove lavorava come barista. Prima di incontrare Matt Damon la sua vita era ben lontana dal mondo dello spettacolo.

Da un primo matrimonio ha avuto una figlia, Alexia, nata nel 1999. Si hanno poche notizie riguardo la sua vita negli anni precedenti al fidanzamento con il divo di Hollywood, perché ha sempre preferito mantenere la propria privacy.

L’incontro con Matt Damon e la loro vita insieme

Quello che si sa è che l’incontro con Matt Damon le ha cambiato la vita. Secondo quanto raccontato dall’attore, i due si sono conosciuti a Miami nel locale in cui Luciana Barroso lavorava come barista. Era il 2003 e Damon era impegnato con le riprese del film Fratelli per la pelle. Per sfuggire ai fan è entrato nel locale, ed ha finito per passare tutta la serata dietro la bancone con la ragazza. La relazione è cresciuta rapidamente e nel 2005 i due si sono sposati con una cerimonia privata a New York. Una cerimonia civile semplicissima e talmente intima e improvvisata che non erano presenti nemmeno gli amici più stretti di Damon, compreso Ben Affleck. Ad assistere allo scambio delle promesse c’era esclusivamente Alexia, la prima figlia di Luciana che all’epoca aveva 7 anni. La festa in stile hollywoodiano però non è mancata, anche se qualche anno dopo: nel 2013 hanno celebrato un sontuoso rinnovo delle promesse matrimoniali sull’isola caraibica di Saint Lucia.

La coppia ha quattro figlie: tre nate dal loro matrimonio, oltre ad Alexia che Damon ha adottato legalmente. Nel 2006 è nata la loro primogenita, Isabella, seguita due anni dopo da Gia e nel 2010 da Stella. Nel corso degli anni Matt Damon e Luciana Barroso hanno scelto di proteggere la loro dimensione familiare, apparendo raramente insieme agli eventi pubblici e mantenendo una presenza mediatica controllata. Ma sul red carpet di Odissea di Christopher Nolan, in cui Matt interpreta Ulisse, non è potuta mancare.

La carriera nel cinema ma dietro le quinte

Luciana Barroso da molto tempo ormai ha lasciato il lavoro di barista, e ora è attiva nel campo cinematografico. È socia della Artist Equity, la casa di produzione fondata da Matt Damon e Ben Affleck nel 2022 con l’obiettivo di sviluppare film offrendo agli artisti coinvolti una maggiore partecipazione ai risultati economici dei progetti.

Ha lavorato come produttrice per diversi film realizzati dalla società, tra cui Air, pellicola del 2023 diretta da Ben Affleck con Matt Damon protagonista. Dalla vita prima della fama al ruolo di produttrice, la moglie di Matt Damon ha costruito una presenza discreta ma significativa nel mondo dello spettacolo. “È ancora la cosa più bella”, ha detto di lei Matt a 20 anni dalle nozze.