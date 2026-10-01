Jim Carrey, nozze segrete a 64 anni: quante volte si è sposato e chi è la nuova moglie

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Jim Carrey

Un matrimonio lontano dai flash, nessun annuncio in grande stile e una storia d’amore vissuta per anni con una discrezione quasi sorprendente per una star di Hollywood. Jim Carrey si è sposato per la terza volta e la donna che ha portato all’altare è Min Ah, la compagna con cui l’attore ha costruito una relazione praticamente al riparo dai riflettori.

A confermare le nozze è stato un rappresentante del divo 64enne: secondo quanto riportato dalla stampa americana, Carrey e Min Ah avrebbero scelto una piccola cerimonia privata a Los Angeles, senza rendere pubblici ulteriori dettagli. Una scelta perfettamente in linea con una coppia che, nonostante la fama mondiale dell’attore, è riuscita a trasformare la privacy nella propria cifra distintiva.

Eppure, soltanto pochi mesi fa, Carrey aveva sorpreso tutti con una dichiarazione d’amore pubblica e decisamente romantica. Forse, a ripensarci oggi, il primo indizio che qualcosa di importante stesse per accadere.

Jim Carrey e Min Ah, dalle rare apparizioni alle nozze

Di Jim Carrey e Min Ah si sa molto meno di quanto ci si aspetterebbe da una coppia hollywoodiana: i due sarebbero legati da diversi anni e alcune delle prime fotografie insieme risalgono al 2022, quando erano stati immortalati dopo un evento benefico a Los Angeles.

Poi, quasi il silenzio, niente red carpet condivisi, dichiarazioni continue o dettagli della relazione affidati ai social. Bisogna arrivare al febbraio 2026 per assistere alla loro vera uscita pubblica come coppia, in occasione dei César Awards a Parigi.

Quella sera Carrey riceveva il César onorario alla carriera e, dal palco, aveva deciso di rendere omaggio alle persone più importanti della sua vita. Dopo aver ringraziato la figlia Jane e il nipote Jackson, aveva rivolto un pensiero proprio a Min Ah, definendola la sua sublime compagna e dichiarandole pubblicamente il proprio amore.

Un momento tenero e inaspettato per un attore che negli ultimi anni ha scelto di proteggere sempre di più la propria dimensione privata: sette mesi dopo quella dichiarazione è arrivato il matrimonio a sorpresa e in gran segreto.

Una storia che sembra rispecchiare anche il nuovo rapporto di Carrey con la celebrità visto che già nel 2022 l’attore aveva raccontato di amare la sua vita tranquilla, la pittura, la famiglia e la dimensione spirituale, arrivando a spiegare di sentire di avere già abbastanza. Non sorprende, quindi, che anche un momento importante come le nozze sia stato vissuto senza trasformarlo in uno spettacolo mediatico.

Chi è Min Ah, la donna che ha conquistato Jim Carrey

Ma chi è Min Ah, la donna che ha convinto Jim Carrey a tornare all’altare per la terza volta? Conosciuta anche come Minzi, è un’attrice e artista che vive a Los Angeles. Il resto della sua biografia rimane in gran parte lontano dal gossip: Min Ah ha mantenuto negli anni un profilo estremamente riservato e le sue apparizioni pubbliche accanto a Carrey sono state pochissime.

Una discrezione che potrebbe essere proprio uno degli ingredienti della loro relazione, in fondo per una star abituata da decenni all’esposizione mediatica, costruire un rapporto lontano dal rumore di Hollywood sembra essere diventato qualcosa di prezioso.

E il matrimonio con Min Ah rappresenta per Carrey anche un nuovo capitolo sentimentale visto che per lui si tratta infatti delle terze nozze.

L’attore aveva sposato per la prima volta Melissa Womer nel 1987 e dal matrimonio era nata la sua unica figlia, Jane, ma la relazione si era conclusa con il divorzio nel 1995. Poco dopo, nel 1996, Carrey aveva sposato l’attrice Lauren Holly, conosciuta anche sul set di Scemo & più scemo. Anche qui però l’unione era durata molto poco ed era terminata l’anno successivo.

A 64 anni, dunque, la star di The Mask, The Truman Show e Una settimana da Dio ha deciso di dire sì ancora una volta, ma lo ha fatto a modo suo con un matrimonio quasi top secret che, proprio per questo, ha finito per sorprendere ancora di più i suoi fan.