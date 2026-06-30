Cara Delevingne conferma la storia con Amber Heard: “Johnny Depp pazzo di gelosia”

Cara Delevingne rompe finalmente il silenzio sulla sua relazione con Amber Heard, l'ex moglie di Johnny Depp: "Abbiamo avuto una storia d'amore"

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Per anni è stata una delle indiscrezioni più insistenti ad Hollywood. Ora, a distanza di quasi un decennio, Cara Delevingne ha deciso di confermare ciò che finora era rimasto soltanto un rumor: tra lei e Amber Heard c’è stata una relazione sentimentale. La modella e attrice britannica ne ha parlato per la prima volta nel podcast del giornalista Louis Theroux, chiarendo però un punto che considera fondamentale: la loro liaison è iniziata soltanto dopo la fine del matrimonio tra la Heard e Johnny Depp. Anche se quest’ultimo non ha reagito bene alla notizia.

La storia d’amore tra Cara Delevingne e Amber Heard

Nel corso dell’intervista, Cara Delevingne ha ricostruito le origini del rapporto con Amber Heard, conosciuta nel 2013 sul set del film London Fields, al quale ha partecipato con un breve cameo anche Johnny Depp.

Secondo la modella, già in quel periodo l’attore nutriva sospetti sulla loro amicizia. “Era convinto che ci fosse qualcosa tra noi, era pazzo di gelosia“, ha raccontato, precisando però che in quel momento non esisteva alcun coinvolgimento sentimentale.

“Non stava succedendo nulla. Più tardi, durante il divorzio, sì. Non lo suppongo, lo so”, ha spiegato, confermando che il legame si è trasformato in qualcosa di più soltanto quando Heard stava affrontando la separazione dal collega.

Le dichiarazioni sembrano quindi smentire una delle ipotesi che avevano alimentato il gossip negli anni del divorzio, cioè quella di una presunta relazione iniziata prima della chiacchierata rottura tra Depp e Heard.

Un rapporto sentimentale ma non esclusivo

Cara Delevingne ha parlato della vicenda con naturalezza, senza snocciolare troppi dettagli. Ha però lasciato intendere che il rapporto con Amber Heard non sia mai stato esclusivo. Alla domanda sul presunto coinvolgimento dell’attrice con Elon Musk nello stesso periodo, ha infatti risposto con poche parole: “Aveva relazioni anche con altre persone”.

Con questa intervista Cara continua ad affrontare pubblicamente il tema della propria identità sessuale. Dopo aver preferito a lungo mantenere la massima riservatezza sulla sua vita privata, la Delevingne ha scelto di raccontarsi con maggiore libertà, chiarendo come molte delle sue relazioni siano nate all’interno di rapporti di amicizia, contesti nei quali si è sempre sentita maggiormente protetta.

La conferma di quanto accaduto con Amber Heard aggiunge così un nuovo tassello a una vicenda che, per anni, è stata alimentata quasi esclusivamente da indiscrezioni. Una confessione che arriva quando il clamore mediatico attorno al processo Depp-Heard si è ormai affievolito e che contribuisce a chiarire, almeno dal punto di vista di Cara, una delle pagine più discusse della cronaca rosa internazionale.

Che fine ha fatto Amber Heard, l’ex moglie di Johnny Depp

La vicenda tra Johnny Depp e Amber Heard si è trasformata in una delle battaglie legali più seguite degli ultimi anni. Nel dicembre 2018 lei ha pubblicato un editoriale sul Washington Post in cui si definiva una sopravvissuta alla violenza domestica, senza citare esplicitamente l’ex marito.

Nel marzo 2019 Depp ha reagito intentandole una causa per diffamazione. Il processo, iniziato nell’aprile 2022 e trasmesso in diretta televisiva, si è protratto per sei settimane, durante le quali i due ex coniugi si sono scambiati pesanti accuse di violenze fisiche, psicologiche ed emotive.

La giuria ha dato alla fine ragione all’attore, condannando Heard a versare oltre 10 milioni di dollari di risarcimento. Amber ha invece ottenuto un risarcimento di 2 milioni per una delle tre controquerele presentate. Dopo i ricorsi, le parti hanno raggiunto un accordo extragiudiziale: Heard ha pagato un milione di dollari a Depp, che ha annunciato di devolvere l’intera somma in beneficenza.

Conclusa la lunga disputa giudiziaria, Amber Heard ha lasciato Hollywood e si è trasferita a Madrid, dove vive con i tre figli: Oonagh, nata nel 2021, e i gemelli Agnes e Ocean, venuti al mondo nel maggio 2025. Tutti e tre sono nati tramite maternità surrogata.