“Lo amo ancora”: Amber Heard torna a parlare di Johnny Depp dopo il processo

Amber Heard si è raccontata a tutto tondo, ad alcuni giorni dalla fine del processo che Johnny Depp aveva intentato contro di lei. Il verdetto a favore dell’attore le ha procurato una grande amarezza, ma tutto ciò non sarebbe sufficiente a cambiare i suoi sentimenti nei confronti dell’ex marito. In una lunga intervista, ha infatti rivelato di essere ancora innamorata.

Amber Heard, l’amore per Johnny Depp

La loro relazione è durata poco ed è stata decisamente turbolenta, ma a quanto pare qualcosa è rimasto. Almeno per Amber Heard, che ha recentemente rilasciato un’intervista in esclusiva alla giornalista Savannah Guthrie di NBC News: se nella prima parte andata in onda nei giorni scorsi l’attrice aveva parlato di verdetto corrotto e di processo ingiusto, stavolta ha concentrato la sua attenzione sui suoi sentimenti per Johnny Depp. “Lo amo ancora. L’ho sempre amato con tutto il mio cuore, ho fatto il possibile per far funzionare una relazione profondamente danneggiata e non ci sono riuscita” – ha ammesso.

“Non ho affatto sentimenti negativi nei suoi confronti” – ha poi aggiunto Amber – “So che potrebbe essere difficile da capire. O forse è facile, se hai mai amato qualcuno”. E in effetti le sue parole non possono che lasciarci a bocca aperta, in considerazione di tutto ciò che è avvenuto negli ultimi anni – e che ha condotto ad un processo di cui si parlerà probabilmente ancora a lungo. Tuttavia, per la Heard non c’è contraddizione tra i duri precedenti che ci sono con Depp e le sue recenti dichiarazioni.

In merito all’editoriale pubblicato sul Washington Post, per cui il suo ex marito l’ha portata in tribunale (ottenendo un verdetto a lui favorevole), l’attrice si è dichiarata assolutamente pronta a scriverlo di nuovo: “Non riguardava la mia relazione con Johnny” – ha ammesso – “Non volevo screditarlo, ma prestare la mia voce in un discorso più ampio”. Il suo obiettivo era quello di affrontare il delicato tema della violenza domestica, come aveva ribadito in un lungo post su Instagram pubblicato subito dopo la lettura della sentenza – che lei stessa ha considerato una sconfitta terribile.

Amber Heard, le dichiarazioni dopo il processo

Nel corso dell’intervista, Amber Heard ha rivelato: “Non sono una buona vittima, non sono la vittima perfetta. Ma quando ho testimoniato, ho chiesto alla giuria di vedermi solo come un essere umano”. E ha ammesso di temere che, con questo precedente alle spalle, d’ora in avanti sia a rischio di essere nuovamente citata in giudizio da Depp: “Ho paura che qualunque cosa io faccia o dica, ogni passo che io faccia, rappresenti un’altra opportunità per mettermi a tacere. Perché questo è ciò che credo faccia una causa per diffamazione: prendere la tua voce”.

Intanto, arriva per lei una buona notizia. Si era infatti vociferato che, a causa del processo e del verdetto a lei sfavorevole, Amber fosse sul punto di perdere il suo ruolo in Aquaman 2. Nelle ultime ore, una portavoce dell’attrice ha potuto smentire questi rumor: “Le voci continuano come dal primo giorno. Sono imprecise, insensibili e folli”. A quanto pare, dunque, la sua parte nel film non verrà tagliata.