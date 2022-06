Amber Heard rompe il silenzio su Johnny Depp e il verdetto da 8 milioni di dollari

Fonte: IPA Johnny Depp, da Winona Ryder ad Amber Heard: tutte le donne che ha amato

Più che una vicenda giudiziaria, sembra ormai di essere davanti a una soap opera. Il caso Amber Heard – Johnny Depp, come prevedibile, avrà degli strascichi lunghissimi, e dopo i ringraziamenti (via TikTok) dell’attore ai suoi fan, è la ex moglie a parlare. L’attrice, che ha perso la causa e che dovrà dunque risarcire per danni ben 8 milioni di dollari, non si arrende, parla di un verdetto corrotto, dai social media e dallo stesso Depp. Insomma, questo sembra essere ancora solo l’inizio.

Amber Heard non ci sta: “Verdetto ingiusto”

Data per sconfitta fin dall’inizio, dai media, dai social e dall’opinione pubblica, Amber Heard ha effettivamente perso la causa di diffamazione contro Johnny Depp, e la sua carriera sembra già al tracollo.

Se la Warner e la DC Comics stanno già pensando a come limare (o eliminare) le sue scene da Aquaman 2, di certo anche altre case di produzioni non fremeranno dalla voglia di chiamare la Heard per una nuova pellicola. Lo stesso trattamento che, a causa delle sue accuse, aveva subito Johnny Depp negli ultimi due anni.

L’attrice ora dovrà pagare ben 8 milioni di dollari di anni all’ex marito (cifra che già sostiene di non avere e non poter versare), e non contenta del caos mediatico, da lei stessa creato, ha deciso di rilasciare una intervista tv, che andrà in onda nei prossimi giorni.

“Il verdetto è stato ingiusto” ha rivelato Amber durante il segmento già registrato per il Today Show. “La giuria si è fatta influenzare dall’immagine che i social davano di me e di questo processo. Non si sono basati sui reali avvenimenti, ma sulle cattiverie sul mio conto”.

L’attrice, la cui immagine è uscita completamente distrutta dal processo, ha scelto come capro espiatorio delle sue bugie i social, colpevoli a suo dire di averla ridicolizzata.

“Johnny ha pagato delle persone”: l’ex moglie non si arrende

Amber Heard non ha accusato solo i media e la giuria, ma anche Johnny Depp, di nuovo.

“I suoi testimoni, che gli hanno fatto vincere il processo, non sapevano assolutamente nulla della nostra vita coniugale” ha dichiarato l’attrice, facendo riferimento alla modella Kate Moss, ex di Depp, e agli amici e familiari dell’uomo, che sono intervenuti in sua difesa.

Non solo, secondo la Heard l’ex marito avrebbe pagato persone della corte, impiegati o giurati, pur di vincere. Nuove accuse, nuove diffamazioni, che andranno in diretta tv, e che potrebbero non andare affatto a suo favore.

Anzi. Nonostante Amber sostenga che la sua sia stata una sconfitta per tutte le donne, è proprio il pubblico femminile a darle addosso. “Per colpa di persone come lei molte di noi non vengono credute quando denunciamo una violenza” si legge spesso nei commenti sui social.

Questa intervista potrebbe causare maggiori danni anche alla sua carriera, ci si domanda come nessuno del suo staff la consigli al meglio, e le impedisca di agire ancora d’impulso, rovinandosi con le sue stesse mani