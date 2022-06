Amber Heard, il rifugio nel deserto da 250mq. Lontano da Johnny Depp

La vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti Johnny Depp e Amber Heard si è recentemente conclusa – almeno per il momento – con un verdetto positivo per l’attore: la giuria ha riconosciuto l’intento diffamatorio delle parole della sua ex moglie, condannandola ad un ingente risarcimento. Per lei, questi mesi sono stati difficilissimi. E sicuramente ora non andrà molto meglio, quindi potrebbe trovare rifugio lontana dal resto del mondo, approfittando della splendida villa circondata dal deserto che aveva acquistato poco tempo fa.

Amber Heard, la villa immersa nel deserto

Probabilmente avvertendo già il desiderio di staccare dalla vita quotidiana e di allontanarsi da tutti, lo scorso anno Amber Heard ha acquistato una bellissima proprietà a Yucca Valley, una deliziosa cittadina della California situata nel deserto del Mojave, a poca distanza dal Joshua Tree National Park. In quell’occasione, l’attrice aveva approfittato di un affare strepitoso: stando a quanto rivelato dai media statunitensi, sarebbe riuscita ad aggiudicarsi la villa per soli 570mila dollari. Una cifra notevolmente al ribasso, se si considera che la residenza avrebbe un valore stimato di 1 milione di dollari.

La villa non è enorme – soprattutto se paragonata a tantissime abitazioni di lusso che le star tanto amano. Con i suoi quasi 250 metri quadri, è un bellissimo rifugio costruito nel 2015: al suo interno trovano spazio una grande cucina con finiture in legno e in marmo, una sala da pranzo e un soggiorno molto luminoso, dotato di camino e splendido affaccio sul deserto. La zona notte è composta da tre camere da letto e tre bagni che, come mostrano le foto, sono arredati in stile rustico – senza rinunciare ad un pizzico di lusso.

La vera favola, però, si trova all’esterno. La villa è circondata da un patio ben arredato, e a poca distanza si può notare un lungo ponte privato interamente costruito in legno: questa passerella conduce ad un gazebo strepitoso, situato a strapiombo sul deserto, da cui si gode di una vista mozzafiato. Insomma, sembra davvero l’oasi perfetta per trovare un po’ di relax, scappando dalla città e dal suo caos. Per Amber Heard, potrebbe essere l’occasione giusta per allontanarsi dalla tempesta mediatica degli ultimi mesi.

Amber Heard, la vicenda mediatica

Solo qualche giorno fa è arrivato l’attesissimo verdetto nel processo che ha visto Johnny Depp accusare la sua ex moglie di diffamazione. La vicenda ha inevitabilmente attirato l’attenzione del pubblico, soprattutto perché si è svolta davanti alle telecamere. Durante tutto il processo, come da lei affermato, Amber Heard sarebbe stata vittima di minacce. E la decisione della giuria non ha mitigato di certo la sua sofferenza: la star è stata infatti riconosciuta colpevole di diffamazione e ora dovrà versare a Depp un totale di 15 milioni di dollari.

Subito dopo la lettura della sentenza, Amber ha condiviso un breve sfogo sui social che l’ha riportata immediatamente al centro delle polemiche. Forse è proprio questo il momento migliore per staccare da tutto, lasciarsi indietro il caos mediatico che l’ha travolta e fuggire nel suo rifugio in mezzo al deserto, lontana da Johnny Depp e sola con la sua piccola Oonagh – la figlioletta nata lo scorso anno da maternità surrogata.