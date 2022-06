Perché il successo di Johnny Depp su TikTok è anche merito di Camille Vasquez

Kate e Johnny, serata insieme: il ritorno della coppia “bella e dannata”

Johnny Depp ha appena debuttato su TikTok e ha già superato i 4 milioni di followers, semplicemente con un video di ringraziamento ai suoi fan, per averlo sostenuto durante questi mesi difficili e nel processo contro l’ex moglie Amber Heard, che alla fine l’ha visto vincitore. Ma secondo alcuni, il merito di questo improvviso successo dell’attore sulla piattaforma è anche della sua avvocatessa, Camille Vasquez, popolarissima sul social.

Johnny Depp: un debutto da record su TikTok

Senza ancora aver postato il primo video, Johnny Depp ha raggiunto centinaia di migliaia di followers su TikTok. La notizia della sua iscrizione al social, infatti, si è subito diffusa a macchia d’olio sulla community, e in poche ore l’attore ha superato i 4 milioni di seguaci.

E il primo video non ha deluso le aspettative: oltre 200mila visualizzazioni in pochi minuti (e 1 milione in mezz’ora!) per il ringraziamento di cuore che l’attore ha condiviso con i suoi seguaci e ammiratori.

“A tutti i miei sostenitori più preziosi, leali e incrollabili” ha scritto l’attore nella didascalia del video. “Siamo stati insieme ovunque, abbiamo visto tutto insieme. Insieme abbiamo percorso la stessa strada. Abbiamo fatto la cosa giusta insieme, tutto perché vi importava di me. E ora, andremo avanti tutti insieme. Voi siete, come sempre, i miei datori di lavoro e ancora una volta vi dico grazie semplicemente dicendovi grazie. Quindi, grazie. Il mio amore e rispetto, JD.”

Parole che arrivano dritte al cuore, Johnny ha sentito l’affetto dei suoi fan durante questo periodo terribile della sua vita, iniziato come un incubo con le accuse di molestie da parte dell’ex moglie Amber Heard, dopo un matrimonio disastroso e violento che ha portato entrambi a mostrare il peggio. Poi i contratti rescissi, la macchina del fango mediatico, e il processo per diffamazione vinto da Depp, con l’attrice costretta a risarcirlo per 8 milioni di dollari, cifra che lei sostiene di non avere.

Camille Vasquez: chi è l’avvocatessa di Depp e cosa centra con il suo successo su TikTok

Milioni di persone al mondo sono rimaste incollate agli schermi delle loro tv o degli smartphone e pc per seguire il processo dell’anno, quello tra Johnny Depp e Amber Heard. Per questo, tutto ciò che è accaduto in aula è diventato virale, persino le domande e le arringhe dell’avvocatessa dell’attore, Camille Vasquez.

Infatti, la sua formidabile difesa, che ha portato Johnny alla vittoria, e la sua impeccabile accusa alla Heard, è stata ripostata con mini video su tutti i social, soprattutto su TikTok, dove la professionista è diventata popolarissima e cliccatissima. Per questo potremmo dire che è stata proprio lei a “contagiare” con la sua popolarità sulla piattaforma l’amatissimo attore, argomento caldo su TikTok nelle ultime settimane.

Non solo, lo studio legale per il quale lavora Camille Vasquez ha annunciato che l’avvocatessa, grazie alle sue qualità che l’hanno contraddistinta in questo processo, e che hanno portato il team legale alla vittoria, otterrà una promozione subito, non attendendo la chiusura dell’anno fiscale come da consuetudine.