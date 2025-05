Amber Heard mamma di due gemelli, l’annuncio: “Da sola e secondo i miei tempi”

Fonte: IPA Amber Heard

Archiviata la travagliata battaglia legale che l’ha vista contrapposta al suo ex marito Johnny Depp, Amber Heard sembra aver trovato la sua dimensione. L’attrice, da diverso tempo lontana dalle scene, si sta concentrando sulla famiglia: proprio l’11 maggio, giorno della Festa della Mamma, ha annunciato la nascita dei suoi gemelli Agnes e Ocean.

Amber Heard annuncia la nascita dei due gemelli

Amber Heard ha scelto l’11 Maggio, Festa della Mamma, per annunciare al mondo la nascita dei suoi gemellini. L’interprete di Aquaman ha postato uno scatto dei piedini dei piccoli insiemi a quelli della primogenita, nata nel 2021 grazie alla gestazione per altri: “Mia figlia Agnes e mio figlio Ocean mi stanno riempendo il cuore. Quando ho avuto la mia prima bambina, Oonagh, quattro anni fa, il mio mondo è cambiato per sempre. Pensavo di non poter provare più gioia di così. E invece, ora sto scoppiando di felicità… moltiplicata per tre. Diventare madre da sola e secondo i miei tempi, nonostante le difficoltà legate alla fertilità, è stata l’esperienza più significativa della mia vita. Sono eternamente grata di aver potuto scegliere questo percorso con responsabilità e consapevolezza” ha spiegato.

“A tutte le mamme, dovunque voi siate oggi e in qualunque modo siate arrivate qui, la mia famiglia dei sogni ed io stiamo festeggiando con voi” ha concluso la star. Amber Heard era già mamma di una bambina, Oonagh Paige, che ha compiuto quattro anni lo scorso aprile. Nel 2021, l’attrice aveva raccontato di aver a lungo desiderato un figlio, e si era augurata che potesse diventare “normale non avere un anello al dito per poter mettere al mondo dei bambini”.

La nuova vita di Amber Heard

Al termine della lunga battaglia legale contro Johnny Depp, Amber Heard ha dovuto sborsare al suo ex marito circa 1 milione di dollari di risarcimento per diffamazione. Da allora, si è progressivamente allontanata da Hollywood, trasferendosi a Madrid per dedicarsi alla famiglia. Già nel 2022 aveva raccontato in un’intervista di avere intenzione di fare la mamma a tempo pieno: “Così non dovrò destreggiarmi tra le telefonate con gli avvocati” scherzò in quell’occasione.

Il suo ultimo film, il thriller In the fire, risale al 2023: da allora, non ha più preso parte ad altre pellicole, anche a causa dello scetticismo dimostrato nei suoi confronti dall’industria cinematografica, decisamente più vicina a Johnny Depp. Proprio a causa dei problemi legali con il suo ex marito, il suo ruolo nel film Aquaman e il regno perduto era stato notevolmente ridotto: “Ho perso delle opportunità. Sono stata esclusa da lavori e campagne pubblicitarie. Ho lottato per mantenere il mio lavoro e la più grande opportunità cinematografica che avessi mai avuto fino a quel momento, con Justice League e la possibilità di recitare in Aquaman. Ho dovuto lottare davvero tanto per restare in Justice League, perché era il periodo del divorzio” aveva raccontato la stessa Heard in tribunale.

Diverse fonti hanno parlato della sua volontà di tornare sul grande schermo con una commedia ma, per il momento, non ci sarebbe nessuna trattiva in corso.