Getty Images Johnny Depp, vita amori e carriera ribelle in 40 bellissimi scatti

Una sorpresa inaspettata per il pubblico del San Diego Comic-Con quella fatta da Johnny Depp che irriconoscibile nei panni di Ebenezer Scrooge è arrivato per promuovere il suo nuovo film horror gotico intitolato Ebenezer, una rivisitazione in chiave dark del classico di Charles Dickens diretta da Ti West e prodotta da Paramount Pictures, in uscita nelle sale il 13 novembre 2026.

La Paramount ha allestito un’area promozionale segreta a San Diego ricreando un villaggio natalizio della Londra vittoriana dell’Ottocento, completo di neve artificiale e della facciata del negozio Scrooge & Marley. Johnny Depp è uscito dall’edificio in costume interagendo, nei panni del personaggio, con i passanti e rispondendo in modo burbero ai loro saluti.

Successivamente, l’attore ha interrotto a sorpresa il panel Directors on Directing (l’evento annuale di punta organizzato dalla testata giornalistica cinematografica Collider all’interno del San Diego Comic-Con). Le luci della sala si sono spente e sul maxischermo è apparsa la scritta “Johnny Depp is Ebenezer”, poco prima che l’attore entrasse sul palco recitando un monologo sprezzante nei confronti del pubblico (“Non avete una vita? Nessuna responsabilità? Perché siete qui?”)

Al termine della performance sul palco, Depp ha introdotto il primo trailer ufficiale del film prima di lanciare caramelle agli spettatori ed uscire di scena sempre rimanendo rigidamente nella parte del celebre avaro della letteratura inglese.