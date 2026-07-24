Johnny Depp irriconoscibile nei panni di Scrooge al San Diego Comic-Con

L'attore è apparso a sorpresa tra il pubblico dell'evento per promuovere il suo film horror gotico "Ebenezer", rivisitazione dark del classico Dickens

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Una sorpresa inaspettata per il pubblico del San Diego Comic-Con quella fatta da Johnny Depp che irriconoscibile nei panni di Ebenezer Scrooge è arrivato per promuovere il suo nuovo film horror gotico intitolato Ebenezer, una rivisitazione in chiave dark del classico di Charles Dickens diretta da Ti West e prodotta da Paramount Pictures, in uscita nelle sale il 13 novembre 2026.

La Paramount ha allestito un’area promozionale segreta a San Diego ricreando un villaggio natalizio della Londra vittoriana dell’Ottocento, completo di neve artificiale e della facciata del negozio Scrooge & Marley. Johnny Depp è uscito dall’edificio in costume interagendo, nei panni del personaggio, con i passanti e rispondendo in modo burbero ai loro saluti.

Successivamente, l’attore ha interrotto a sorpresa il panel Directors on Directing (l’evento annuale di punta organizzato dalla testata giornalistica cinematografica Collider all’interno del San Diego Comic-Con). Le luci della sala si sono spente e sul maxischermo è apparsa la scritta “Johnny Depp is Ebenezer”, poco prima che l’attore entrasse sul palco recitando un monologo sprezzante nei confronti del pubblico (“Non avete una vita? Nessuna responsabilità? Perché siete qui?”)

Al termine della performance sul palco, Depp ha introdotto il primo trailer ufficiale del film prima di lanciare caramelle agli spettatori ed uscire di scena sempre rimanendo rigidamente nella parte del celebre avaro della letteratura inglese.

Johnny Depp irriconoscibile nei panni di Scrooge al San Diego Comic-Con
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Johnny Depp ha sorpreso i fan al San Diego Comic-Con il 23 luglio 2026, apparendo completamente trasformato e a sorpresa nei panni di Ebenezer Scrooge
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