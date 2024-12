Riscaldare la casa con efficienza e risparmio, soluzioni smart per evitare gli sprechi

Fonte: Adobe Stock

Con l’arrivo dell’inverno, le giornate si accorciano e le temperature si abbassano, portando con sé il momento tanto temuto – e a volte procrastinato – di accendere i riscaldamenti. Ma non preoccuparti: mantenere la casa accogliente senza sprechi è possibile. Con un pizzico di attenzione e qualche consiglio smart, puoi riscaldare i tuoi spazi in modo efficiente con il massimo comfort per te e la tua famiglia. Scopriamo insieme come trasformare il freddo in un’occasione per vivere in modo più consapevole, ottimizzando il calore che produci e mantenendo il tuo ambiente sempre piacevole.

Efficienza prima di tutto, il segreto per risparmiare

Per riscaldare casa senza sprechi, l’efficienza del tuo impianto gioca un ruolo fondamentale. Un sistema ben mantenuto e regolato non solo consuma meno, ma assicura anche un calore uniforme e piacevole. Ad esempio, impostare il termostato tra i 19 e i 20 gradi aiuta a mantenere un ambiente confortevole senza far lievitare la bolletta.

Non solo. Anche gestire con attenzione gli orari di accensione può fare la differenza: riscaldare solo quando serve davvero permette di risparmiare energia preziosa. Inoltre, piccoli accorgimenti come l’uso di pannelli riflettenti dietro i termosifoni per evitare dispersioni, la chiusura di persiane e tapparelle di notte per trattenere il calore, e lasciare i termosifoni liberi da ostacoli assicurano una diffusione ottimale del calore. Il risultato? Meno sprechi, bollette più leggere e un approccio per sostenere la transizione verso l’energia pulita.

Innovazione e risparmio: perché sostituire il vecchio impianto

Se il tuo impianto di riscaldamento è obsoleto e inefficiente, potrebbe essere il momento di pensare a una sostituzione. Le tecnologie moderne, come la caldaia a condensazione e la pompa di calore, sono soluzioni molto più performanti e vantaggiose, sia dal punto di vista economico sia da quello ambientale.

La caldaia a condensazione sfrutta il calore dei fumi di scarico per riscaldare l’acqua, riducendo i consumi e migliorando l’efficienza energetica. Questo sistema si basa su una tecnologia di riscaldamento moderna in cui la temperatura dell’acqua viene incrementata tramite il calore della combustione, come avveniva nelle caldaie tradizionali ma evita la dispersione dell’energia termica residua presente nei fumi ad alta temperatura.

Il calore latente viene così recuperato con la condensazione, con una riduzione dei consumi che può arrivare fino al 30% rispetto alle tecnologie più datate. Si limita inoltre l’emissione delle sostanza inquinanti, quali monossido di carbonio e ossido di azoto. Una parte del risparmio è garantito da un termostato intelligente che regola i tempi di accensione e spegnimento in base alle abitudini della casa.

Le pompe di calore sono dispositivi elettrici che, invece, sfruttano il calore presente in natura, come l’aria, l’acqua o il suolo, per riscaldare e raffrescare la casa e talvolta anche per produrre acqua sanitaria.

Serve quindi per trasferire energia termica da un ambiente più caldo a uno più freddo e, per farlo, utilizza energia elettrica ed evita l’impiego di combustibili fossili. Le tipologie più comuni sono due, la pompa di calore aria-aria che utilizza l’aria esterna e la trasferisce all’interno per riscaldare o raffrescare, e quella aria-acqua, che invece sfrutta l’energia termica dell’aria esterna per riscaldare sia l’acqua sanitaria sia quella destinata ai termosifoni o al riscaldamento radiante a pavimento.

Decalogo del risparmio energetico per l’inverno

Affrontare l’inverno senza rinunciare al comfort e risparmiando sulle bollette è possibile, basta seguire alcuni piccoli accorgimenti. Vuoi scoprire come? ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha realizzato un decalogo per riscaldare la casa correttamente e senza incappare in inutili sprechi.

Corretta manutenzione dell’impianto. Per prima cosa, è fondamentale mantenere il proprio impianto di riscaldamento in ottime condizioni: se pulito, ben regolato e senza calcare consuma meno energia e inquina di meno. Attenzione alla temperatura. Controllare la temperatura degli ambienti è essenziale: non è necessario scaldare eccessivamente la casa, 19 gradi sono più che sufficienti per stare bene, e abbassando di un grado si risparmia dal 5 al 10% sui consumi. Programma gli orari di accensione. È altrettanto importante gestire gli orari di accensione, evitando di lasciare il riscaldamento in funzione tutto il giorno e la notte. Il tempo massimo varia a seconda delle zone climatiche è stabilito dalla legge. Da un massimo di 14 ore per gli impianti della zona E (Nord Italia e zone montane) fino alle 8 ore per le fasce costiere del Sud Italia. Prova il trucco dei pannelli riflettenti. Installarli dietro i termosifoni è una soluzione semplice ma efficace per ridurre la dispersione di calore, soprattutto se il radiatore si trova incassato nella parete. Ti basterà un foglio di alluminio per ridurre le dispersioni. Chiudi le finestre e tutte le aperture. Schermare le finestre di notte, chiudendo persiane o tapparelle, aiuta a trattenere il calore dentro casa. Tieni liberi i termosifoni. Per ottimizzare ulteriormente l’efficienza, bisogna evitare ostacoli davanti ai termosifoni (non usarli per asciugare la biancheria, ad esempio), in modo che il calore possa diffondersi correttamente, e non dimenticare di ventilare brevemente le stanze senza lasciare le finestre aperte per troppo tempo. Fai un controllo della casa. Un check-up dell’isolamento termico e degli impianti è un altro passo importante per migliorare l’efficienza della tua abitazione. Valuta di cambiare l’impianto. Se il tuo impianto è obsoleto, potresti considerare l’installazione di una caldaia a condensazione o di una pompa di calore, che riducono il consumo di energia. Scegli soluzioni innovative. L’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate, come centraline automatiche per la temperatura o sistemi di domotica, consente di controllare il riscaldamento in modo più preciso e a distanza, ottimizzando ulteriormente i consumi. Utilizza valvole termostatiche. L’installazione di valvole termostatiche nei termosifoni, che regolano il flusso di acqua calda, consente di evitare sprechi e ridurre il consumo di energia, con risparmi fino al 20%. Seguire queste semplici regole non solo ridurrà la tua bolletta, ma contribuirà anche a un uso più sostenibile delle risorse.

Le soluzioni per risparmiare: le offerte di Enel

Se stai pensando di migliorare l’efficienza del tuo impianto di riscaldamento, le offerte di Enel potrebbero fare al caso tuo. Per i clienti luce o gas, o per chi lo diventa, Enel propone ottimi sconti e vantaggi. Se scegli una caldaia a condensazione, potrai beneficiare di 150€ di sconto immediato, insieme a un bonus complessivo di 360€ in bolletta gas, e ad una prima manutenzione gratuita.

L’offerta include sopralluogo, consegna e installazione standard, con un prezzo scontato per i clienti Enel luce o gas a partire da 1.571,90€ nelle regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Anche i clienti luce e gas (o chi lo diventa) che intendono scegliere una pompa di calore, avranno uno sconto di 100€ (e fino a 300€ nel caso di acquisto di un Trial Split), oltre a un bonus di 360€ in bolletta luce, con prezzi a partire da 687,50€ nelle stesse regioni.

Con entrambe le offerte, non solo riceverai un bonus in bolletta, ma potrai anche beneficiare di tecnologie più moderne ed efficienti per il tuo impianto di riscaldamento contribuendo a costruire un futuro più sostenibile.