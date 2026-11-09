Veronica Ruggeri, chi è il compagno Vito Dell’Erba: l’amore dopo la storia con De Vitiis

Si erano conosciuti quando lei era ancora fidanzata. Poi lui si è rifatto vivo con una battuta che Veronica ha ricordato a Verissimo

Ufficio Stampa Le Iene Veronica Ruggeri

Prima di avere in mente il suo volto, probabilmente abbiamo in mente la sua voce. Vito Dell’Erba è infatti il cantante dei Viito, il duo indie di Bella come Roma. Il cantautore pugliese è il compagno di Veronica Ruggeri, che ha raccontato a Verissimo un corteggiamento cominciato con un’iccente domanda sui suoi capelli. All’epoca lei stava ancora con Nicolò De Devitiis e quella conoscenza era rimasta tale. Solo anni dopo, tornata single, ha ricevuto un messaggio che riprendeva proprio il loro primo incontro.

Vito Dell’Erba, dalla Puglia alla musica dei Viito

Classe 1993, Vito Dell’Erba è nato a Grumo Appula ed è cresciuto tra Grumo e Binetto, in provincia di Bari. La musica entra nel suo percorso durante gli anni universitari. A Roma condivide casa con Giuseppe Zingaro, molisano, con il quale comincia a scrivere canzoni: da quella convivenza nasce il progetto Viito, avviato nel 2015.

Dopo le esibizioni nei locali della capitale arriva il contratto con la Sugar. Nel gennaio 2018 esce Bella come Roma, il singolo che li fa conoscere al pubblico, seguito da Industria porno, Una festa e Compro oro. A settembre dello stesso anno pubblicano il primo album, Troppoforte, prodotto da Marta Venturini. Le loro canzoni mescolano pop e scrittura d’autore, con riferimenti a Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Nel 2020 i Viito salgono anche sul palco di Sanremo, ospiti di Junior Cally nella serata delle cover. Insieme interpretano Vado al massimo di Vasco Rossi. Nel percorso del duo c’è poi Naturale, l’album pubblicato nel 2024, al quale segue un tour nei club.

Il primo incontro con Veronica Ruggeri

A raccontare come si sono conosciuti è stata proprio l’inviata de Le Iene, ospite di Silvia Toffanin il 4 aprile 2026. In quell’occasione aveva spiegato di essere fidanzata da circa un anno e mezzo con un cantautore di nome Vito.

Il primo incontro risaliva a circa sei anni prima. Dell’Erba si era avvicinato partendo proprio dal suo tratto più caratteristico, cioè i suoi ricci, chiedendole quale shampoo usasse, salvo rendersi conto che lei era già impegnata. Dopo la fine della relazione con De Devitiis, aveva deciso di ricontattarla con una variazione della stessa battuta: “Quando mi sono lasciata, dopo un po’ mi ha scritto chiedendomi che balsamo usassi”. Ottima memoria, Vito.

L’amore dopo Nicolò De Devitiis

Prima di Vito, Veronica Ruggeri ha condiviso cinque anni con Nicolò De Devitiis, suo collega a Le Iene. A Silvia Toffanin ha spiegato che il rapporto si era esaurito, precisando che la separazione non dipendeva da un suo rifiuto di avere figli, come lui aveva invece paventato: la maternità, ha chiarito, non era stata un tema della loro storia.

Tra i due è rimasto il rapporto di lavoro, senza una frequentazione personale stretta. Quanto al futuro, nella stessa intervista Veronica aveva espresso il desiderio di diventare madre e di costruire una famiglia che somigliasse a quella in cui è cresciuta.

Il 9 novembre 2026 è arrivata l’indiscrezione sulla gravidanza: Veronica Ruggeri aspetterebbe il primo figlio dal cantautore. Secondo quanto riportato, amici e colleghi ne sarebbero già al corrente. La coppia non ha ancora confermato pubblicamente la notizia.