Altri due inquilini hanno lasciato il Grande Fratello Vip: la finale si avvicina e ormai il cerchio si stringe

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La finale del Grande Fratello Vip si avvicina, e ogni volta che un concorrente deve abbandonare la Casa è un piccolo dolore per i coinquilini e anche per il pubblico da casa. La puntata del 23 novembre ha visto una doppia eliminazione, con Alessandro Varsi e Piera Meloni che hanno detto addio per sempre al gioco. In questo modo il cerchio si stringe, e a contendersi il titolo di vincitore restano in sei.

Se per qualcuno la serata è stata amara, per qualcun altro è stata dolcissima. Questa è Federica Morello che, dopo essere scampata per due volte nella stessa sera al televoto, viene anche scelta dal pubblico come quarta finalista insieme a Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi.

Alessandro Varsi eliminato al televoto

Il parere che il pubblico ha espresso al televoto durante gli scorsi giorni ha decretato l’eliminazione di Alessandro Varsi. Ilary Blasi lo ha convocato nella Nuvola mentre Federica Morello è stata invitata a raggiungere la Mistery. E così, con i due concorrenti distanti e separati nella casa, la conduttrice ha dato la sentenza: è stato Varsi a risultare il meno votato da casa e a dover abbandonare il gioco.

Già nel corso della puntata del 16 novembre Federica l’aveva scampata e per lei è una nuova dimostrazione del grande affetto che il pubblico nutre nei suoi confronti.

L’uscita di Piera Meloni con il televoto flash

Ma al Grande Fratello Vip 9 non c’è tempo per tirare sospiri di sollievo e i concorrenti lo sanno bene: scampata un’eliminazione ce n’è subito un altra in arrivo. Dopo le esibizioni dello Showtime, Ilary Blasi invita tutti i concorrenti a fare le ultime nomination. Federica Morello, appena scampata a un’eliminazione, si trova immediatamente a essere la più votata dai compagni. La conduttrice la invita a portare con sé al televoto flash un altro inquilino e Federica non ha dubbi. Sceglie Piera Meloni, accusata di mostrarsi solo come “fidanzata di Roncaccia”. Questa, a sua volta, tira in ballo Andreas Müller come terzo concorrente tra cui il pubblico deve scegliere.

Quando arriva il verdetto, il ballerino è il primo a salvarsi. A dover dire addio per sempre alla Casa di Cinecittà è Piera: “Mi dispiace non portare a casa la vittoria di questo GF, però mi porto molto di più: un Alessandro Roncaccia, degli amici, una consapevolezza diversa di me stessa nella mia vita”, ha detto salutando gli altri.

Federica Morello quarta finalista

Per Federica Morello le soprese non sono finite. Nonostante gli scontri con tutte le compagne d’avventura siano all’ordine del giorno, Federica Morello non demorde. La concorrente ha conquistato il cuore del pubblico che la premia votando per lei all’ultimo televoto flash contro Alessandro Roncaccia, quello con cui è stato decretato il nome del quarto finalista.

Una bella rivincita per Federica che tanto è in disaccordo con i coinquilini e tanto è amata da chi la segue da casa. Resta da capire chi sarà il quinto e ultimo finalista di questa edizione del reality e la sfida tra Roncaccia e Andreas Muller è aperta.