Kate Middleton brilla, Meghan Markle in rovina: “Aveva ragione lei”

Kate Middleton resta la più amata della Famiglia Reale, seconda solo a William. Ma Harry e Meghan Markle sono precipitati

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Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton resta la più amata tra i membri della Famiglia Reale, seconda solo a William. Mentre Meghan Markle è precipitata nell’indice di gradimento dopo il suo ritorno in Gran Bretagna.

Kate Middleton è la più amata

Kate Middleton non ha mai commentato il trasferimento di Harry e Meghan Markle nel Regno Unito, non è mai intervenuta nelle polemiche e non ha mai fatto cenno ai cognati. Si è limitata a svolgere il suo lavoro e fare la sua vita, lasciando che i Sussex si prendessero i loro spazi. E questa è stata la strategia vincente.

Lo conferma anche un nuovo sondaggio di YouGov che monitora la popolarità della Famiglia Reale. Ogni tre mesi, viene chiesto al pubblico britannico di condividere la propria opinione sui membri della Corte. E gli ultimi risultati parlano chiaro: Kate resta la più amata.

La Principessa di Galles ha un indice di gradimento pari al 72%, cioè il 72% dei britannici la considera positivamente. Kate però non è prima in classifica. Ad avere il primato è incredibilmente suo marito William che si attesta al 74%. Forse questa è l’unica competizione in cui Lady Middleton si piazza seconda, dopo la sua dolce metà. Al terzo posto si trova la Principessa Anna, molto apprezzata per la sua laboriosità. A seguire troviamo il Duca e la Duchessa di Edimburgo.

Meghan Markle e Harry, risultato impietoso

Se Kate e William sono stati premiati da quest’ultimo sondaggio, non è così per Harry e Meghan Markle. La loro caduta è stata rovinosa. Infatti, i Duchi del Sussex hanno perso molti punti nell’indice di gradimento da quando sono tornati in Gran Bretagna.

Solo il 20% dei britannici ha un’opinione positiva su di loro. Inoltre, il 68% afferma di avere un’opinione negativa su Meghan, mentre l’11% si dichiara incerto. Dato il crescente indice di impopolarità, questi punteggi rappresentano i più bassi mai registrati da Lady Markle nei sondaggi sulla Famiglia Reale.

Anche Harry ha subito un duro colpo, dato che solo il 29% dei britannici si dichiara favorevole al Duca, un calo di quattro punti percentuali rispetto al sondaggio condotto a luglio. Il 60% degli intervistati ha un’opinione sfavorevole del Duca, un dato in aumento del 2% rispetto al sondaggio precedente.

In conclusione, aveva ragione Meghan a non voler tornare in Gran Bretagna. La Duchessa di Sussex si è sempre detta contraria a vivere nel Regno Unito dopo aver lasciato il lavoro a Palazzo. Ma per Harry era importante che i suoi figli frequentassero una scuola britannica e probabilmente sentiva la necessità, anche economica, di riconciliarsi con suo padre Carlo e suo fratello William.

Il trasferimento però pare essere stata una mossa sbagliata, almeno in considerazione dei risultati del sondaggio. Dunque, Lady Markle aveva avuto un’intuizione corretta: meglio restare in California dove hanno più margine d’azione.

Kate Middleton, anche Re Carlo precipita

Ma a ricevere un risultato negativo non sono stati solo Harry e Meghan. Infatti, anche Re Carlo ha perso punti. Il Sovrano, ora in visita ufficiale nei Caraibi, ha ottenuto un indice di gradimento di appena il 58%, in calo del 10% rispetto al sondaggio precedente, e rappresenta il punteggio di popolarità più basso per il Monarca da quando è salito al trono.

Fanalino di coda nella classifica dei membri della Famiglia Reale è l’ex Duca di York, Andrea Mountbatten Windsor.