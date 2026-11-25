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iStock Harry Potter insegna

Tutti pronti per tornare finalmente a Hogwarts? Dimenticate però per un momento i look che hanno accompagnato Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nella saga cinematografica. La nuova serie HBO dedicata a Harry Potter promette di regalarci un universo magico dall’estetica completamente rinnovata, a partire dal guardaroba dei suoi protagonisti. A un mese dal debutto della prima stagione, previsto per il 25 dicembre 2026, sono stati svelati alcuni interessanti dettagli sul lavoro della costumista Holly Waddington, che ha scelto di puntare sulla fedeltà ai romanzi di J.K. Rowling. Tra suggestioni anni Novanta, tessuti naturali, nuove uniformi e piccoli dettagli sartoriali pensati per raccontare la personalità dei singoli personaggi, la moda avrà un ruolo tutt’altro che marginale nella nuova avventura televisiva del maghetto più amato di sempre.

Harry Potter riscopre la moda degli anni Novanta: cosa cambia rispetto ai film

Se siete cresciuti guardando i film di Harry Potter, probabilmente avete ben impressi nella memoria i look dei tre protagonisti. La nuova serie HBO, tuttavia, ha scelto di percorrere una strada differente, riportando indietro le lancette dell’orologio fino al 1991, anno in cui prendono il via gli eventi del primo romanzo.

A occuparsi della rivoluzione stilistica è la costumista premio Oscar Holly Waddington che, per ricreare l’estetica dell’epoca, ha cercato ispirazione nei mercatini dell’usato, nelle fotografie di famiglia e nei capi realmente indossati all’inizio degli anni Novanta.

Le immagini di Harry durante la sua prima visita a Diagon Alley restituiscono così il ritratto di un ragazzino inglese di quegli anni, con un guardaroba lontano dalle interpretazioni più contemporanee della saga cinematografica.

Interessante è anche la scelta di differenziare il mondo dei Babbani da quello della comunità magica attraverso il linguaggio della moda: se i primi seguono le tendenze del momento, tra tessuti sintetici e tonalità pastello, maghi e streghe sfoggiano un’estetica più eclettica, mescolando materiali naturali, suggestioni vintage e capi appartenenti a epoche differenti.

Una libertà stilistica che interesserà anche i professori di Hogwarts, dei quali scopriremo il guardaroba quotidiano, andando oltre le iconiche vesti indossate durante le lezioni. Persino il Cappello Parlante si rifarà il look, traendo ispirazione dai copricapi europei del Cinquecento e recuperando la tradizionale canzone dello Smistamento, tanto cara ai lettori dei romanzi di J.K Rowling.

Le nuove uniformi di Hogwarts tra tartan esclusivi, colori inediti e dettagli di stile

A catalizzare la curiosità dei Potterhead sono soprattutto le nuove uniformi scolastiche: il team dei costumi ha voluto sottolineare il legame tra magia e natura, privilegiando materiali come lana, cotone e mohair, con bottoni ricavati da noci e gusci.

Anche la palette cromatica è stata ripensata: i capi in maglia si tingono di una sofisticata tonalità melanzana, accompagnata da colori intensi e profondi che Waddington definisce “magici”.

Una delle novità più affascinanti riguarda il tartan esclusivo di Hogwarts, realizzato dalla storica azienda scozzese Lochcarron: il motivo intreccia i colori delle quattro Case e impreziosisce le fodere degli scamiciati e dei cappotti scolastici, trasformando un dettaglio apparentemente secondario in un elemento distintivo.

Cambia anche lo stemma della scuola, rappresentato da una semplice H incorniciata da radici e foglie germoglianti. Quanto ai tradizionali cappelli a punta descritti nei libri, questi lasceranno spazio a cappucci rimovibili, più pratici e destinati alle cerimonie scolastiche.

Ma il dettaglio forse più interessante, soprattutto per le appassionate di moda, riguarda il modo in cui ogni personaggio interpreterà la propria uniforme. Ad esempio Hermione Granger (ovvero Emma Watson) con il suo carattere preciso e scrupoloso, indosserà camicie impeccabilmente infilate e scarpe lucidissime. Ron Weasley invece sfoggerà un look decisamente più disordinato, mentre il tenero Neville Paciock dovrà fare i conti con pantaloni perennemente troppo corti.

Piccoli accorgimenti sartoriali che raccontano i personaggi ancora prima che questi pronuncino una battuta. E se le anticipazioni sono queste, la nuova serie di Harry Potter potrebbe conquistare non soltanto gli appassionati della saga, ma anche gli amanti della moda, dell’estetica dark academia e del fascino senza tempo delle uniformi collegiali.