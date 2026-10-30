Harry Potter, la magia torna in tv: quando e dove rivedere la saga prima della nuova serie

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ansa Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter

Passata l’estate il pensiero corre subito alle feste alle serate sempre più fredde da trascorrere sul divano, con una coperta, una tazza di tè caldo e un film da guardare (o riguardare). E se c’è una saga che riesce a creare l’atmosfera giusta, quella è sicuramente Harry Potter.

Anche quest’anno a venirci incontro è il palinsesto televisivo: Mediaset, infatti, non aspetta nemmeno che arrivi dicembre per pensare al Natale e, subito dopo Halloween, prepara il ritorno di uno degli appuntamenti più amati dal pubblico. Su Italia 1 torna la consueta maratona dedicata al maghetto più famoso del cinema, con tutti i film della saga pronti ad accompagnarci verso le feste.

“Harry Potter”, tutte le date della maratona in tv

I fan di Hogwarts possono iniziare a preparare i popcorn: anche quest’anno l’appuntamento con la saga è confermato e, soprattutto, la programmazione accompagna il pubblico per otto settimane consecutive.

Si parte venerdì 6 novembre con Harry Potter e la Pietra Filosofale, il film che nel 2001 porta per la prima volta sul grande schermo il mondo creato da J.K. Rowling.

Gli appuntamenti sono fissati ogni venerdì, in prima serata, intorno alle 21.20. Si prosegue con un film a settimana, seguendo l’ordine della storia e ritrovando così Harry, Ron ed Hermione mentre crescono, affrontano nuove sfide e si preparano allo scontro con Voldemort.

Ecco il calendario completo, salvo qualche modifica o slittamento del palinsesto:

– Venerdì 6 novembre: Harry Potter e la Pietra Filosofale

– Venerdì 13 novembre: Harry Potter e la Camera dei Segreti

– Venerdì 20 novembre: Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban

– Venerdì 27 novembre: Harry Potter e il Calice di Fuoco

– Venerdì 4 dicembre: Harry Potter e l’Ordine della Fenice

– Venerdì 11 dicembre: Harry Potter e il Principe Mezzosangue

– Venerdì 18 dicembre: Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1

– Venerdì 25 dicembre: Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2

Sono quindi otto le serate per ripercorrere l’intera avventura, dall’arrivo della lettera di Hogwarts fino all’ultimo capitolo della battaglia contro il Signore Oscuro.

“Harry Potter”, finale della saga in attesa della nuova serie

La scelta della data per il gran finale della maratona è tutt’altro che causale. Il 25 dicembre è una data speciale per tutti gli appassionati. Proprio il giorno di Natale, è atteso anche il debutto della nuova serie televisiva firmata HBO, che riporterà il pubblico nel mondo di Hogwarts con una nuova trasposizione dei romanzi.

La prima stagione, intitolata Harry Potter e la Pietra Filosofale, è composta da otto episodi e racconta nuovamente l’inizio del viaggio del giovane mago: dalla scoperta delle proprie origini all’ingresso nella scuola di magia e stregoneria, dove incontrerà Ron ed Hermione e scoprirà un universo fino ad allora sconosciuto.

La serie debutta il 25 dicembre 2026 su HBO e sarà disponibile in streaming su HBO Max anche in Italia. Una giornata, dunque, che per i fan potrebbe trasformarsi in una vera e propria maratona potteriana: da una parte il saluto alla saga cinematografica con Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, dall’altra l’inizio di una nuova avventura, con un cast inedito e un ritorno a una storia che continua ad appassionare indipendentemente dall’età.