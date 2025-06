Fonte: IPA Harry Potter

La storia di Harry Potter che ha appassionato miliardi di lettori in tutto il mondo diventerà ben presto una serie televisiva. L’emittente televisiva statunitense HBO, infatti, sta già lavorando alla produzione di un telefilm che darà a tutti la possibilità di rivivere la notissima storia del maghetto e dei suoi amici con un taglio inedito.

Per riscrivere la storia, infatti, sono stati già selezionati dei giovani attori che ricopriranno il ruolo di protagonisti della serie televisiva ma, adesso, la casa di produzione ha annunciato i nomi di altri artisti che prenderanno parte alle riprese, svelando così il cast della nuova versione di Harry Potter.

Harry Potter, gli attori della serie

La saga di Harry Potter ha stregato diverse generazioni, facendo registrare dei veri e propri record d’incassi. I film dedicati al maghetto, infatti, si sono classificati terzi nella classifica generale delle saghe più amate di tutti i tempi. Sembra molto probabile, quindi, che anche la serie televisiva che verrà dedicata alle sue vicende possa conquistare il favore dei suoi numerosi ammiratori.

Per mettere in scena la produzione tv sono stati scelti tre giovani attori protagonisti, annunciati di recente attraverso un post sulla pagina social ufficiale dell’emittente televisiva. Si tratta di Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton, che sembra ricordare, ancora più di Emma Watson, la descrizione di Hermione Granger che viene fatta nel romanzo.

Ma anche per altri personaggi chiave della magica storia sono stati già selezionati i nuovi interpreti. La strega Molly Weasley verrà interpretata da Katherine Parkinson, mentre il temibile Draco Malfoy sarà portato in scena da Lox Pratt. Anche l’attore e musicista Johnny Flynn sarà protagonista della nuova serie televisiva, dove intrepreterà Lucius Malfoy. Nel cast della nuova serie televisiva ci sarà anche Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge.

Harry Potter, la nuova classe di maghetti

Harry Potter e i suoi amici frequentano la nota Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Al centro delle trame dei romanzi che compongono la saga dedicata al maghetto, infatti, ci sono proprio le vicende di questo mondo parallelo e delle fantastiche lezioni a cui assistono i ragazzi. Alcuni dei compagni di classe di Harry Potter saranno protagonisti anche della serie televisiva.

Leo Earley farà parte del cast nel ruolo di Seamus Finnigan, mentre Alessia Leoni interpreterà Parvati Patil. Ma la produzione del telefilm ha svelato anche il nome dell’attrice che interpreterà il ruolo di Lavender Brown, si tratta di Sienna Moosah. Anche per gli zii di Harry Potter, Petunia Dursley e Vernon Dursley sono stati già scelti dei nuovi attori: Bel Powley e Daniel Rigby.

Come per l’annuncio dei nomi dei tre attori protagonisti, anche il resto del cast della serie televisiva è stato svelato con un post social, in cui sono state mostrate anche le foto degli artisti scelti per la parte.

La produzione televisiva con protagonista Harry Potter dovrebbe essere pubblicata tra il 2026 e il 2027, mentre le riprese cominceranno già nel 2025. Secondo quanto trapelato, il telefilm dovrebbe essere composto da ben sette stagioni che copriranno le vicende dei tre maghetti lungo un arco di tempo di dieci anni.