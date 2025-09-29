Kate Middleton, il regalo ai figli: una magica giornata con Harry Potter

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA George, Kate Middleton, Louis, il Principe William e Charlotte

La saga di Harry Potter conquista grandi e bambini. Dopo aver fatto sognare intere generazioni con i libri e le relative trasposizioni cinematografiche, il birbante maghetto londinese torna con una serie tv. L’attesa è grande e tutti vogliono saperne di più, compresi i piccoli reali. Così, Kate Middleton ha regalato a George, Charlotte e Louis una giornata sul set della nuova serie. Un regalo davvero magico.

Il regalo di Kate a George, Charlotte e Louis

Lo scorso 26 settembre, è stata una giornata che George, Charlotte e Louis non dimenticheranno mai. I principini, di 12, 10 e 7 anni, hanno ricevuto da mamma e papà un regalo incredibile. I Principi di Galles hanno organizzato per i loro bambini una visita sul set della nuova serie televisiva di Harry Potter. “È stato davvero speciale” ha confermato una fonte presente sul set durante la visita.

Ad accogliere Kate Middleton, William e i tre rampolli è arrivato il regista in persona, Mark Mylod. A far compagnia ai reali anche gli attori che nella nuova serie daranno il volto agli amati Harry, Ron e Hermione: i giovanissimi Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton. Un sogno che diventa realtà, perché Harry Potter è la favola preferita della buonanotte per George e Charlotte, a leggergliela era il nonno Carlo in persona.

Seppur più piccolo, anche il Principe Louis ha vissuto un’esperienza indimenticabile. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il piccolo di casa ha avuto la possibilità di viaggiare sull’Hogwarts Express. “Sembrava adorarlo. – raccontano i presenti – È il sogno della maggior parte dei bambini salire a bordo dell’Hogwarts Express”.

La famiglia reale ha visitato il set al mattino, grazie anche alla vicinanza della location in cui è stato ricostruita la stazione di Hogsmeade, presso il Windsor Great Park. Qualche ora dopo, dopo il tramonto, Kate e i suoi piccoli sono tornati sul set per assistere alle riprese in diretta. Un’occasione davvero irripetibile, perché le riprese di Londra sono durate soltanto una notte. Non è la prima volta che Kate Middleton e William testimoniano la loro passione per Harry Potter. Nel 2013, la coppia reale aveva visitato i Warner Bros Studios di Londra, in cui sono stati girati tutti e otto i film della saga cinematografica.

Kate e William sono “prima di tutto genitori”

Nonostante le grandi responsabilità e i numerosi impegni pubblici, Kate Middleton e il Principe William hanno sempre ribadito il loro essere “prima di tutto genitori”. La coppia ha scelto di rinunciare alla servitù per poter crescere personalmente i propri figli, cui cercano di offrire un’infanzia più “normale” possibile.

Sono mamma e papà ad accompagnare i piccoli a scuola, loro ad aiutarli nei compiti, a cucinare assieme, giocare all’aperto e leggere le favole prima di dormire. A fare, insomma, quello che fa ogni genitore attento e amorevole. Seppur di certo non tutte le mamme e i papà hanno la possibilità di ottenere per i propri cuccioli l’accesso privilegiato sul set di Harry Potter. Perché “normali” sì, ma fino a un certo punto…