Kate Middleton incinta sul set di Harry Potter: “Fu un momento magico”

Kate Middleton visitò per la prima volta il set di "Harry Potter" quando era incinta di George. Fu un momento irripetibile, c'era anche Harry

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha accompagnato George, Charlotte e Louis sul set della nuova fiction di Harry Potter. Ma non è la prima volta che la Principessa del Galles visita quel luogo magico. Infatti, ci sono delle foto bellissime di lei, incinta del figlio più grande, in compagnia di William e di Harry, quando formavano un trio formidabile.

Kate Middleton, il ritorno sul set di Harry Potter

Mentre William si trovava in Scozia, a Balmoral, insieme a Re Carlo per discutere il futuro della Monarchia, Kate Middleton ha portato i suoi tre bambini sul set di Harry Potter. Si è trattato di una visita strettamente privata che non aveva niente a che fare con il Palazzo. Semplicemente, ha voluto far felici i suoi figli, fan sfegatati del maghetto, svelando loro in anteprima qualche scena della nuova fiction.

“È stato davvero speciale”, ha raccontato una fonte presente sul set durante la visita reale. “Kate e i bambini hanno incontrato i giovani attori e il regista sul set. Le riprese sono durate solo una notte, quindi è stato davvero un momento magico”.

Kate Middleton, la prima volta sul set di Harry Potter col pancione

Ma non è la prima volta che Kate si trova sul set di Harry Potter. Era il 2013, più di 12 anni fa, e la Principessa del Galles, allora semplice Duchessa di Cambridge, era incinta di George, il suo primogenito.

Anche quello fu un momento unico e irripetibile. E per più di un motivo. Innanzitutto, Kate era in compagnia di William e di Harry e portava in grembo suo figlio maggiore. L’armonia che c’era tra i due fratelli sarebbe venuta meno di lì a pochi anni.

I tre erano veramente felici e quasi spensierati. William e Kate non portavano ancora sulle spalle il peso dei doveri di Palazzo, stavano per diventare genitori per la prima volta ed erano elettrizzati dalla dolce attesa. Harry adorava stare con loro ed era legatissimo alla cognata che considerava come una sorella maggiore. Insomma, l’atmosfera era idilliaca e si percepiva. Meghan Markle e tutti i problemi che ha causato erano ancora lontani, anche se erano già dietro l’angolo.

Getty Images

Kate Middleton, le foto incinta

All’epoca la visita di Kate era ufficiale, ossia fatta per conto della Corona. Il fenomeno Harry Potter era esploso da poco e dopo i romanzi, i film stavano avendo un successo mondiale incredibile.

Kate, William e Harry presenziarono all’inaugurazione dei Warner Bros. Studios di Leavesden il 26 aprile 2013, dove visitarono la mostra Making of Harry Potter. Lì sono stati girati tutti gli otto film sul maghetto, tra il 2001 e il 2011.

Al trio fu messa in mano una bacchetta magica e sembravano i tre amici della saga, Harry, Hermione e Ron. William all’epoca scherzando disse: “Harry è semplicemente emozionato di vedere un gufo parlante in carne e ossa. Non gli ho ancora detto che Harry Potter è in realtà un personaggio di fantasia, quindi per favore non rivelarglielo subito”.

Kate era incinta e indossava un abito corto, bianco a grossi pois neri, arricciato in vita, col pancione in evidenza. George sarebbe nato a luglio di quell’anno. Malgrado la gravidanza, portava i tacchi alti e lanciò una sfida a colpi di bacchetta a William.