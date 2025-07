IPA Prima foto dal set del nuovo Harry Potter, mostrato in costume

Tutti sanno che tra qualche anno torneremo a immergerci nel mondo di Harry Potter. Un universo fantastico ancora amatissimo, per quanto ombreggiato dalle recenti produzioni cinematografiche e sporcato dalle dichiarazioni di J.K. Rowling.

L’amore per Harry, Hermione e Ron non svanisce, anche se ci sarà prevedibilmente una scissione tra gli appassionati. Il giudizio sulla serie reboot sarà inevitabilmente divisivo, come dimostrato ampiamente dalle scelte di casting. Intanto, la produzione ha deciso di condividere col mondo intero la prima foto dal set di Dominic McLaughlin nei panni del celeberrimo maghetto.

Il nuovo Harry Potter

Tutto di questa foto colpisce dritto al cuore degli amanti di Harry Potter. Dominic McLaughlin ha il giusto grado di tenerezza e innocenza per interpretare il ruolo. Esteticamente parlando, la parte sembra calzargli a pennello.

Acconciatura un po’ scompigliata, cicatrice e occhialini tondi a mostrare per bene il suo sguardo speranzoso ed emozionato. Ha indosso la divisa ufficiale di Hogwarts e tra le mani stringe un ciak che indica come lo scatto risalga proprio al 14 luglio 2025. Prima scena, primo take: l’avventura ha inizio (nuovamente).

Le polemiche

Il 14 luglio hanno avuto inizio le riprese della serie Hbo, che segna il reboot della saga di Harry Potter. I fan chiedono da anni un ritorno in questo fantastico mondo. Ciò che hanno ricevuto è stato invece uno special, una reunion commovente (a tratti).

Nel 2027 invece si tornerà tra bacchette, intrighi e civette. Tutto ha ufficialmente avuto inizio lunedì 14 luglio 2025 presso i Warner Bros. Studios di Leavesden, nel Regno Unito. Qualcuno si ripromette di giudicare dopo la visione. Altri invece hanno già tremendamente bocciato alcune scelte, tacciando la produzione di voler accarezzare il movimento woke, tradendo il materiale originale (qualsiasi cosa ciò voglia dire). Tutto questo ricorda un po’ le diatribe connesse ai trailer della serie de Il Signore degli anelli, dove alberi parlanti venivano accettati di buon grado mentre elfi dalla pelle scura erano considerati inaccettabili e poco credibili. Un esempio che in realtà calza per certi versi ed è fallace per altri. Lo show, infatti, è fallito per tanti altri motivi.

Nuovo cast annunciato

I social ufficiali di Hbo Max e Warner Bros hanno inoltre pubblicizzato l’aggiunta di altri attori all’enorme cast. Sappiamo così che Neville Longbottom, che tutti noi in Italia conosciamo come Neville Paciock, sarà interpretato da Rory Wilmot. Per quanto sia un giovane attore, questo non è il suo primo ruolo. Ha infatti preso parte a un episodio di Fbi: International e a sei di Out of the Dust.

Che dire invece dell’odiato Dudley Dursley, tanto bullo verso Harry quanto vittima di due genitori decisamente atroci. Il ruolo è stato assegnato ad Amos Kitson, al suo esordio. Passiamo poi a Madam Rolanda Hooch, ovvero Madama Bumb nella versione italiana, che sarà interpretata da Louise Brealey. Garrick Ollivander, infine, avrà il volto di Anton Lesser.