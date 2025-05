Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Rupert Grint, Emma Watson e Daniel Radcliffe

Harry Potter è uno dei romanzi fantasy più amati della storia mondiale della letteratura, con un seguito impressionante di sostenitori che, spesso, sono ammiratori anche della saga cinematografica che da queste opere letterarie è stata creata. La fantastica storia del maghetto Harry Potter e dei suoi migliori amici, però, presto diventerà anche il soggetto di una serie televisiva, per cui è stato scelto un nuovo cast di attori.

Proprio il 27 maggio 2025 la HBO, emittente televisiva statunitense, ha svelato con un post social i nomi dei tre protagonisti della futura serie televisiva su Harry Potter. Tra gli attori scelti per i tre importanti ruoli, ha colpito molto l’attenzione degli ammiratori del maghetto la futura interprete di Hermione Granger.

Harry Potter, i nuovi protagonisti

L’amatissima saga di Harry Potter diventerà presto una serie televisiva, targata HBO. Grande è l’attesa, quindi, dei numerosissimi fan del maghetto, che non vedono l’ora di seguire nuovamente le sue vicende sotto una nuova luce. Gli stessi ammiratori della saga avranno la possibilità di osservare l’interpretazione anche di nuovi attori, anche per quanto riguarda i tre ruoli principali della storia: Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley.

Dopo la magistrale interpretazione di Daniel Radcliffe, Harry Potter sarà impersonato adesso da Dominic McLaughlin. Si tratta di un giovanissimo artista di circa 11 anni, originario della Scozia, che ricorda abbastanza, nelle caratteristiche fisiche, il suo predecessore. Anche Ron Weasley resterà simile all’immagine che tutti i fan della saga cinematografica hanno in mente, visto che è stato scelto nuovamente un attore coi capelli rossi. Si tratta di Alastair Stout.

Ha stupito molti, invece, la scelta fatta dai produttori della serie riguardo la futura interprete di Hermione Granger. Dopo Emma Watson il testimone passerà ad Arabella Stanton, giovane attrice di circa 11 anni con dei lunghi capelli castani e la pelle olivastra.

Nuovi attori di Harry Potter, le reazioni

Dopo una lunga attesa, i sostenitori della saga di Harry Potter hanno potuto conoscere i nomi e le sembianze dei tre attori che presteranno il volto ai protagonisti della saga. L’annuncio è stato diffuso attraverso un post condiviso sulla pagina Instagram ufficiale della casa di produzione: “Caro Signor Potter, Signorina Granger e Signor Weasley: siamo lieti di informarvi che avete un posto alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Diamo il benvenuto a Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter, Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger e Alastair Stout nei panni di Ron Weasley nella serie originale HBO Harry Potter”.

L’annuncio digitale dei nuovi attori che presteranno il volto ai protagonisti di Harry Potter ha ricevuto tantissime reazioni ma, tra i tre, l’interprete che ha più colpito l’attenzione dei sostenitori della serie è stata Arabella Stanton perché è piuttosto diversa dall’attrice che l’ha preceduta. Per molti altri, però, la scelta riporta il personaggio più vicino alla versione originale che si trova nel libro. Nel romanzo, infatti, l’amica di Harry Potter è descritta come una giovane aspirante maga con occhi e capelli castani, come sono anche quelli della nuova attrice che le presterà il volto. La nuova serie televisiva dovrebbe debuttare nel 2026.