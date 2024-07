Per tutti è Harry Potter, il mitico maghetto con la cicatrice a forma di fulmine che, assieme agli inseparabili Ron ed Hermione ha salvato la magica scuola di Hogwarts dalle grinfie del malvagio Voldemort. Ma Daniel Radcliffe, inglesino dagli occhi di ghiaccio nato il 23 luglio 1989 – giunto nel mezzo del cammin della sua vita come direbbe Dante – è molto di più. Attore sfaccettato e bambino prodigio, ecco 10 curiosità che forse non conoscete di lui.

Daniel Radcliffe, il cinema è stata la sua cura

L’esordio cinematografico di Daniel Radcliffe avviene ancora bambino, ma prima della saga di Harry Potter. Ha appena 10 anni quando interpreta il giovane David Copperfield nella miniserie della BBC ispirata all’omonimo romanzo di Charles Dickens. I genitori erano contrari, ma si convinsero a far diventare il loro bimbo un attore quando si accorsero che il set era l’unico posto in cui il piccolo Daniel riusciva a superare i problemi di verbalizzazione e socializzazione che lo affliggevano.

Affetto da disprassia

I problemi del giovane Radcliffe sono legati alla disprassia, una malattia neurologica che influisce sulla coordinazione e il movimento, impedendo al cervello di comunicare con il corpo, specie in situazioni di particolare ansia. È stato questo uno dei motivi che hanno spinto Daniel a iniziare a recitare.

Anche scrittore (in incognito)

Daniel Radcliffe ha pubblicato una raccolta di racconti e poesie, ma ha scelto di farlo utilizzando uno pseudonimo. Il suo nome da scrittore è Jacob Gershon, unione del suo secondo nome e la versione ebraica del cognome da nubile della madre.

I problemi con l’alcol

Così come capita spesso ai bambini prodigio, anche Daniel Radcliffe ha avuto difficoltà ad affrontare l’improvvisa fama e l’enorme pressione messa addosso dallo showbiz. Da adolescente ha iniziato a combattere l’ansia con l’alcool, sviluppandone una dipendenza. Lui stesso ha raccontato che, nel 2007, si è più volte presentato ubriaco sul set del film Harry Potter e il principe mezzosangue. Ma l’attore è stato più forte e oggi ha detto definitivamente addio all’alcool.

Alleato della comunità Lgbt

Radcliffe è testimonial e volontario del Trevor Project, organizzazione senza scopo di lucro che, attraverso un numero telefonico di assistenza gratuita, si occupa di prevenzione al suicidio tra i giovani discriminati per il loro orientamento sessuale e di genere.

Da anni non parla più con J.K. Rowling

Sono circa 4 anni che Daniel Radcliffe non rivolge più la parola a J.K. Rowling, l’autrice creatrice di Harry Potter. L’attore ha preso le distanze dalla scrittrice dopo le dichiarazioni di quest’ultima contro le persone trans. “Ovviamente Harry Potter non sarebbe esistito senza J.K. Rowling; quindi, probabilmente senza di lei niente nella mia vita sarebbe stato ciò che è stato. Ma questo non significa che per tutta la vita io debba fare riferimento a qualcun altro per ciò in cui credo veramente” ha dichiarato in un’intervista al The Atlantic.

Per lui niente social

Millennial anticonformista e, seppur sia una dei volti più famosi al mondo, amante della propria privacy, Daniel non è presente e non lo è mai stato (se non in modo così segreto da non essere trovato) su nessuna piattaforma social.

Nudo a teatro

Tra le sue interpretazioni più famose – esclusa naturalmente quella di Harry Potter – c’è quella in Equus, pièce teatrale in cui l’attore interpreta un ragazzo affetto da disturbi mentali e grande appassionato di cavalli. L’interpretazione – che gli è valsa numerosi premi del settore – ha fatto scalpore perché, in quell’occasione, Radcliffe ha recitato completamente nudo.

La fidanzata collega

Dal 2012 Daniel Radcliffe è innamoratissimo fidanzato di Erin Darke, attrice conosciuta sul set del film Kill Your Darlings. “I nostri personaggi si incontrano e flirtano tra loro; quindi, c’è questa specie di dolce ricordo di noi che ci incontriamo per la prima volta e flirtiamo” ha raccontato alla rivista People. Il colpo di fulmine sul set si è trasformato in una relazione profonda e ricca di stima: “C’è qualcosa di veramente bello e adorabile nell’essere con qualcuno che capisce in modo innato questo di te. Entrambi supportiamo incredibilmente la carriera dell’altra persona”.

Papà per la prima volta

Come già detto, Daniel Radcliffe è riservato davvero. Lui e la compagna Erin sono diventati genitori per la prima volta nel mese di aprile 2023, ma hanno scelto di non diffondere nessuna foto del loro piccolo, di non rivelare il nome e di non dare neppure l’annuncio (sono stati i paparazzi a beccarli in giro con il passeggino). L’unica cosa rivelata dal mago è che diventare papà “è straordinario”.