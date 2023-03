Daniel Radcliffe, l’attore di “Harry Potter” presto papà: chi è la compagna Erin Darke

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2023

Daniel Radcliffe diventerà papà: ad annunciarlo è stato proprio l’attore, dopo giorni di gossip che si rincorrevano. La star inglese, famosa soprattutto per il ruolo di Harry Potter nella saga del maghetto più popolare di sempre, ha incontrato la compagna, Erin Darke, proprio sul set di un film. I due, molto attenti alla loro privacy, hanno tentato di tenere la notizia segreta più a lungo possibile. Il primo figlio arriva dopo dodici anni d’amore, vissuti lontani dai riflettori.

Daniel Radcliffe presto papà: in arrivo il primo figlio

I fan di Harry Potter oggi sono in festa: il protagonista della saga cinematografica, Daniel Radcliffe, sta per diventare papà del suo primo figlio, insieme alla compagna, l’attrice Erin Darke. Pensare che, quel bambino che è entrato nelle vite di tutti noi attraverso un personaggio diventato idolo di una intera generazione, sta per diventare genitore, ha lasciato senza parole davvero in tanti. Eppure sono passati ben due decenni, dal quel 2001 quando, Harry Potter e la pietra filosofale, è arrivato nei cinema di tutti il mondo. Oggi, di anni, Daniel Radcliffe ne ha quasi 34, ha consolidato la sua carriera fuori da quel ruolo iconico, ed è pronto a concretizzare l’amore con la sua compagna.

La coppia, schiva e riservata, ha tentato di tenere lontani i curiosi più che possibile, ma oggi l’annuncio è stato inevitabile: “Siamo lieti di confermare che aspettiamo il nostro primo figlio” ha ufficializzato Daniel, attraverso un suo portavoce, alla rivista People. Per ora l’attore inglese e Erin Darke non hanno fornito ulteriori dettagli: non si conosce il sesso o il mese della gravidanza, ed è probabile che non sapremo più nulla sino alla nascita del bebè.

Chi è Erin Darke, la compagna di Daniel Radcliffe

Galeotto fu il set del film Kill your darlings, uscito nel 2013 e girato nel 2012: proprio qui Daniel Radcliffe e Erin Darke si sono conosciuti e innamorati, oltre dieci anni fa. L’attrice, 38 anni, è in dolce attesa del primo figlio, e dopo una lunga carriera tra tv e cinema, si prenderà un meritato periodo di pausa. Americana, nata a Flint, Michigan, ha iniziato la sua gavetta nel 2009, debuttando in un episodio della serie tv Mercy.

Sono arrivati poi ruoli più importanti come quello di Cindy, nella serie tv Good Girls Revolt, che l’ha resa celebre. La ricordiamo poi in La fantastica signora Maisel, Dietland, e nei lungometraggi Love & Mercy, Beside Still Waters, Still Alice e Don’t Think Twice, dove è tornata a recitare al fianco del compagno Daniel Radcliffe. Ma cosa ha fatto scattare la scintilla tra i due? Secondo la star la sua compagna è la persona più divertente del mondo: “Mi ha conquistato con le sue battute. Stavamo recitando e c’era qualcosa nelle sue parole che mi divertiva, e li ho capito di essere in pericolo” ha concluso scherzosamente.

Il progetto di vita di Daniel e Erin

Un sogno della coppia è sempre stato quello di avere figli, un giorno, e ora questo desiderio sta per avverarsi: “Mi piacerebbe che crescessero curiosando dietro le quinte dei nostri film” ha dichiarato in tempi non sospetti Daniel. “Per quanto io abbia odiato l’aspetto della popolarità, i set cinematografici sono posti meravigliosi, anche per i bambini“.

La coppia non ha mai parlato di nozze, ma non è escluso che questo sia nei loro progetti futuri vista la lieta novella. Di certo vorrebbero recitare ancora insieme, anche se non a tutti i costi se non arriva il progetto giusto: “Ci piacerebbe condividere di nuovo il set, ma deve capitare, non è una cosa che inseguiamo a tutti i costi” ha dichiarato l’attore inglese in una recente intervista.