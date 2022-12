Frasi tratte da Harry Potter, le più belle della saga

Fonte: 123rf Frasi su Harry Potter. Le migliori citazioni e gli aforismi

Le storie del maghetto Harry Potter e dei suoi amici rappresentano il fenomeno letterario di maggior successo degli ultimi decenni. Dal 1998, anno d’uscita in Italia del primo libro della saga, “Harry Potter e la pietra filosofale”, i volumi della serie sono ancora ai vertici delle classifiche di romanzi per ragazzi. I fantasy scritti da J.K. Rowling sono incentrati sulle vicende degli studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Howgarts, una società parallela, nascosta al mondo delle persone comuni definite “babbani”. La saga, nel corso degli anni, è stata tradotta in oltre ottanta lingue ed è tra le più vendute nella storia dell’editoria. La sua popolarità ha avuto un notevole impatto culturale raccogliendo un numero rilevante di fan. In ambito sportivo il quidditch è diventato un nuovo sport praticato dai giovani, nel settore musicale molti gruppi hanno dato vita al genere del wizard rock. La Warner Bros ha acquistato i diritti per realizzare film sulla serie e le pellicole sono state tra le più reminerative della storia del cinema, oltre a ricevere numerosi premi cinematografici. Chi vuole ricordare alcune delle espressioni più celebri di Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger e degli altri personaggi con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi sul maghetto partito dal binario 9 e 3/4 della stazione di King’s Cross di Londra per raggiungere la Scuola di Hogwarts.

Frasi e aforismi di Harry Potter

Il mondo di Harry Potter è pieno di personaggi che hanno lasciato al pubblico modi di dire ed espressioni indimenticabili, che hanno segnato generazioni di lettori e che ancora continuano a influenzare la letteratura per ragazzi contemporanea. Qualche frase e aforisma tratto dai libri di Harry Potter.

È l’ignoto che temiamo, quando guardiamo la morte e il buio, nient’altro. (Albus Silente)

Certo che sta succedendo dentro la tua testa, Harry. Ma perché diavolo dovrebbe voler dire che non è vero? (Albus Silente)

Certo che sta succedendo dentro la tua testa, Harry. Ma perché diavolo dovrebbe voler dire che non è vero? (Albus Silente) Tutti quei sostituti che i babbani magici usano – elettricità, computer, radar, e tutte queste cose – vanno tutti in tilt su Hogwarts, c’è troppa magia nell’aria. (Hermione)

La verità è una cosa meravigliosa e terribile, e per questo va trattata con grande cautela. (Albus Silente)

La verità è una cosa meravigliosa e terribile, e per questo va trattata con grande cautela. (Albus Silente) Non bisogna soffermarsi sui sogni e dimenticare di vivere. (Albus Silente)

Le cicatrici possono tornare utili. Anche io ne ho una sopra il ginocchio sinistro, che è una piantina perfetta della metropolitana di Londra. (Albus Silente)

Bisogna chiamare le cose con il loro nome, la paura del nome non fa altro che aumentare la paura della cosa stessa. (Albus Silente)

Il guaio è che gli uomini hanno una particolare abilità nello scegliere proprio le cose peggiori per loro. (Albus Silente)

È la bacchetta a scegliere il mago, signor Potter. Non è sempre chiaro il perché, ma credo che sia chiaro che possiamo aspettarci grandi cose da lei. (Mr. Ollivander)

Non esiste bene e male… esiste solo il potere e chi è troppo debole per usarlo! (Voldemort)

Non dirmi cosa posso o non posso fare, Potter. (Minerva Mc Gonagall)

Non ci saranno sventolii di bacchette o stupidi incantesimi in questo corso! Come tale, non mi aspetto che molti di voi apprezzino la sottile scienza e l’esatta arte del preparare pozioni, comunque ai pochi, scelti dal fato, che possiedono la predisposizione… io posso insegnare come stregare la mente e irretire i sensi… Posso dire come imbottigliare la fama, approntare la gloria e finanche mettere un fermo alla morte. Tuttavia, magari alcuni di voi sono venuti a Hogwarts in possesso di abilità così formidabili da sentirsi completi abbastanza… da non prestare attenzione! (Professor Piton)

Frasi di Harry Potter sull’amicizia

Il trio composto da Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger è un esempio di amicizia che va oltre il semplice legame tra compagni di classe per diventare una forma di amore, fiducia e lealtà che unirà i tre per tutta la vita. Ma il tema è trattato ampiamente nei vari romanzi fino a diventare tra gli argomenti chiave della saga. Le citazioni e gli aforismi più famosi di Harry Potter sull’amicizia.

Ci vuole molto coraggio per difendere i nostri nemici, ma altrettanto per difendere i nostri amici. (Albus Silente)

In ogni momento splendente di felicità è quella goccia di veleno: la consapevolezza che il dolore verrà di nuovo. Siate onesti con le persone che amate, mostrate il vostro dolore. Soffrire è umano come respirare. (Albus Silente)

Deve aver saputo che avrei voluto lasciarti’. No, deve aver saputo che avresti sempre voluto tornare. (Ron Weasley)

Ci sono alcune cose che non puoi condividere senza finire per piacerti l’un l’altro, e mettere fuori combattimento un troll di montagna di dodici piedi è una di queste

Potresti chiedere scusa,” suggerì Harry senza mezzi termini. ‘Cosa, e farti attaccare da un altro stormo di canarini?’ mormorò Ron. ‘Per cosa dovevi imitarla?’ ‘Lei rise dei miei baffi!’ ‘Anch’io, è stata la cosa più stupida che abbia mai visto

A volte mi ricordi molto James. Lo chiamava il mio ‘piccolo problema peloso’ in compagnia. Molte persone avevano l’impressione che possedessi un coniglio che si comportava male. (Remo Lupino)

“Harry, sei un grande mago, sai”. “Non sono bravo come te” disse Harry, molto imbarazzato, mentre lei lo lasciava andare. “Io!”, disse Hermione, “Libri! E intelligenza! Ci sono cose più importanti – amicizia e coraggio e – oh Harry – stai attento!”

Non possiamo scegliere il nostro destino, ma possiamo scegliere le persone. (Albus Silente)

Ci sono alcune cose che non puoi condividere senza finire con il piacersi l’un l’altro

Stavo pensando che se tu fossi morto, saresti stato il benvenuto nei miei bagni. (Mirtilla Malcontenta)

Anche a me sono piaciute le riunioni. Era come avere degli amici. (Luna Lovegood)

“Credi che sia uno stupido?” chiese Harry. “No, penso che tu sia come James”, disse Lupin, “che avrebbe considerato il massimo del disonore diffidare dei suoi amici”

Luna aveva decorato il soffitto della sua camera da letto con cinque facce splendidamente dipinte: Harry, Ron, Hermione, Ginny e Neville. Non si muovevano mentre si muovevano i ritratti di Hogwarts, ma c’era comunque una certa magia in loro: Harry pensava che respirassero. Quelle che sembravano essere sottili catene d’oro si intrecciavano intorno alle immagini, collegandole insieme, ma dopo averle esaminate per un minuto o giù di lì, Harry si rese conto che le catene erano in realtà una parola, ripetuta mille volte con inchiostro dorato: amici. . . amici . . . amici . . .

Frasi di Harry Potter sull’amore

Come l’amicizia, anche l’amore è uno dei sentimento fondamentali e che ha un ruolo rilevante nello svolgimento degli eventi. Proprio attraverso questa emozione e lavorando per fare in modo di mantenere un cuore puro e aperto si riesce a sconfiggere il male. Una serie di frasi e aforismi sull’amore, tratti da Harry Potter.

Non avere pietà dei morti, Harry, abbi pietà dei vivi, e soprattutto di coloro che vivono senza amore. (Albus Silente)

Non mi sono mai veramente arresa con te. (Ginny)

Lei era l’unica cosa davvero reale in questo Mondo. (Harry Potter)

È impossibile creare o imitare l’Amore. (Professore Lumacorno)

Sei tu quello debole. Non conoscerai mai l’amore o l’amicizia. E mi dispiace per te. (Harry Potter)

Vedi, tua madre è morta per salvarti. Ora, se c’è una cosa che Voldemort non riesce a concepire, è l’amore. Non poteva capire che un amore potente come quello di tua madre lascia il segno: non una cicatrice, non un segno visibile… Essere stati amati tanto profondamente ci protegge per sempre, anche quando la persona che ci ha amato non c’è più. È una cosa che ti resta dentro, nella pelle. (Albus Silente)

Credi davvero che le persone che abbiamo amato ci lascino mai del tutto? Non credi chele ricordiamo più chiaramente che mai nei momenti di grande difficoltà? Tuo padre è vivo in te, Harry, e si mostra soprattutto quando hai bisogno di lui. (Albus Silente)

Tua madre mi è stata a fianco in un momento in cui nessun altro c’era. Non solo era una strega singolarmente dotata, era una donna gentile, fuori dal comune. Sapeva vedere la bellezza negli altri, perfino, e forse particolarmente, quando una persona non riusciva a vederla in sé stessa. (Remus Lupin a Harry Potter)

La perfezione è fuori della portata dell’umanità, fuori della portata della magia. In ogni luccicante momento di felicità è nascosta questa goccia di veleno: la consapevolezza che il dolore tornerà. Sii sincero con le persone che ami, mostra il tuo dolore. Soffrire è altrettanto umano che respirare. (Albus Silente)

L’amore acceca. Non abbiamo voluto dare ai nostri figli quello di cui avevano bisogno loro, ma quello di cui avevamo bisogno noi. Siamo stati così occupati a riscrivere il nostro passato che abbiamo rovinato il loro presente. (Harry Potter)

Frasi di Harry Potter divertenti

Nella saga del maghetto di Howgarts non possono mancare le battute di spirito, l’ironia e un pizzico di sarcasmo. Qui, una selezione di frasi e citazioni divertenti prese dai libri di Harry Potter.

Nel dubbio, vai in biblioteca. (Ron Weasley)

Qualche volta sei un po’ terrificante. Lo sai, sì? Bravissima, ma terrificante. (Ron Weasley)

“Ron – disse Hermione con voce dignitosa – sei la verruca più insensibile che abbia mai avuto la sfortuna di incontrare”

“Non vado in cerca di guai” disse Harry seccato. “Di solito sono i guai che trovano me”. (Dialogo fra Hermione e Harry Potter)

“Mi domando perché ogni volta che succede qualcosa ci siete di mezzo voi tre!”. “Ci creda professoressa, me lo chiedo anche io da sei anni!”. (McGranitt e Ron)

La gente a volte è un po’ stupida quando parli dei suoi animali

Non si hanno mai abbastanza calzini

Non mi ricordo mai… Che differenza c’è fra stalagmiti e stalattiti?” gridò Harry a Hagrid, cercando di sovrastare con la voce il frastuono del carrello. ‘Le stalagmiti hanno la ‘m'” disse Hagrid

Frasi di Harry Potter più famose

Albus Silente, Hermione Granger, ma anche Sirius Black sono tra i personaggi le cui espressioni sono diventate più celebri e ricordate. Di seguito, alcuni tra gli aforismi più famosi e le citazioni di Harry Potter.

Sono le nostre scelte che dimostrano quel che siamo veramente, molto più delle nostre capacità. (Albus Silente)

Sono quello che sono, e non me ne vergogno. (Rubeus Hagrid)

Solo perché tu possiedi la varietà di emozioni di un cucchiaino non significa che siamo tutti così. (Hermione Granger)

È una cosa curiosa, Harry, ma forse quelli più adatti al potere sono coloro che non l’hanno mai cercato. Coloro che, come te, hanno una leadership innata in loro, e prendono il mantello perché devono, e scoprono con loro sorpresa che lo indossano bene. (Albus Silente)

Siamo forti quanto siamo uniti, deboli quanto siamo divisi. (Albus Silente)

La verità è una cosa meravigliosa e terribile, e per questo va trattata con cautela. (Albus Silente)

Se vuoi sapere com’è un uomo, guarda bene come tratta i suoi inferiori, non i suoi pari. (Sirius Black)

Le differenze di abitudini e linguaggio non sono nulla se i nostri scopi sono gli stessi e i nostri cuori sono aperti. (Albus Silente)

Solo perché tu ci hai messo tre anni per accorgertene, Ron, non significa che nessun altro abbia notato che sono una ragazza! (Hermione Granger)

Per una mente ben organizzata, la morte non è che una nuova, grande avventura. (Albus Silente)

Le parole sono, nella mia non modesta opinione, la nostra massima e inesauribile fonte di magia, in grado sia di infliggere dolore che di alleviarlo. (Albus Silente)

I giovani non possono sapere quello che i vecchi pensano e provano. Ma i vecchi sono colpevoli, se dimenticano che cosa significa essere giovani. (Albus Silente)

Udire voci che nessun altro sente non è un buon segno, neanche tra i maghi. (Ron Weasley)

Abbiamo tutti luce e oscurità dentro di noi. Ciò che conta è la parte con cui sceglieremo di agire. È questo quello che siamo. (Sirius Black)

E ora, Harry, usciamo nella notte e seguiamo la fugace tentatrice, l’avventura. (Albus Silente)

Frasi di Harry Potter per tirare su il morale

Non mancano nei libri della saga, passi emozionali e che stimolano ad andare avanti, a credere in se stessi, ad accettarsi per quel che si è e che spingono a cercare di migliorarsi giorno dopo giorno. Il valore della vita, la capacità di cambiare il mondo, la forza di volontà, sono solo alcune delle tematiche trattate nei vari romanzi. Ecco alcune frasi di Harry Potter per tirare su il morale.