Fonte: IPA Principe William

Il Principe William ha in mente un piano ben preciso quando sarà Re. Naturalmente, ciò non avverrà nell’immediato, ma il Principe del Galles si sta già preparando e soprattutto sta già pianificando come organizzare al meglio la Monarchia quando salirà al Trono. E di una cosa è assolutamente certo: non c’è spazio per il Principe Harry e per Meghan Markle.

Il piano del Principe William per Harry e Meghan quando sarà Re

Non è un mistero: il legame tra il Principe William e il Principe Harry è a dir poco insanabile. Definirlo così è quasi un eufemismo, poiché non ci sarebbe spazio di manovra per recuperare il rapporto dopo quanto fatto da Harry, tra l’intervista a Oprah Winfrey, le accuse di razzismo a Kate Middleton, il docufilm su Netflix e – non ultimo – il libro Spare. Una fonte ha rivelato all’Express: “William sta già pianificando quando diventerà Re e non vede un futuro per i Sussex nella Famiglia Reale”.

La sensazione del Principe del Galles è che permettere ai Sussex di “ritornare all’ovile” sarebbe certamente una mossa sbagliata. “Dovrebbero rassegnarsi ai margini a tempo indeterminato”. Il rapporto tra Harry e Re Carlo, oltretutto, si stava lentamente rimettendo in carreggiata. Cosa ha portato al disastro, per l’ennesima volta? Il nuovo libro di Omid Scobie, Endgame. In particolare, la pubblicazione olandese, dove vengono riportati i nomi dei due presunti “Reali razzisti”.

A ciò si aggiunge un’ulteriore criticità: William e Carlo non sarebbero d’accordo su come affrontare il “problema” Harry. Il primo è convinto che i Sussex non dovrebbero essere affatto riaccolti, e Carlo, invece, pensa che, facendolo, potrebbero invece fermare il circo mediatico che ormai coinvolge la Famiglia Reale da troppo tempo. Di fatto, Carlo è l’unico che nutre una speranza di riconciliazione. Ma, come sottolineato dai tabloid, lo fa non come Re, ma come padre.

William ha preso le distanze da Harry

I rapporti sono ai minimi storici. Il gelo è ormai conclamato. Tanto che William non parla più di Harry come “mio fratello”. Una guerra “silente” – ma non troppo – quella tra William e Harry, e sono ben lontani i tempi in cui insieme facevano faville in pubblico. Più sostenuto il primo, futuro erede al Trono, maggiormente allegro e vivace l’altro, con il sorriso sbarazzino. Due personalità ben distinte, ma un unico grande amore a legarli per sempre, come un filo indissolubile: quello per l’amata madre, Lady Diana.

Al Sunday Times, un amico di Re Carlo ha spiegato che “avrà sempre una fitta al cuore a causa del problema che non è ancora riuscito a risolvere”. Ciò non vale affatto per William, che ha scelto più diplomaticamente di “metterci una pietra sopra”, complice, probabilmente, anche il volere di Kate Middleton. Proprio quest’ultima è rimasta scottata dal comportamento di Harry e Meghan: con il primo, aveva un rapporto assolutamente idilliaco e sereno fino all’arrivo della Markle nelle vite di tutti. La Middleton non ha affatto intenzione di perdonare Harry, nemmeno sotto Natale: Harry era disposto a tornare a casa per le feste. Ma tutto ciò non è possibile.