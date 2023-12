Harry e Meghan Markle sono sempre più isolati e hanno subito una doppia umiliazione. Pare che l’invito a trascorrere il Natale con Carlo e il resto della Famiglia Reale sia stato ritirato prima di essere inviato e sono stati anche depennati dalla lista degli ospiti del Royal Wedding più esclusivo del 2024, quello tra Hugh Grosvenor, il duca di Westminster e Olivia Henson, che si terrà il prossimo giugno. E tutto per colpa del libro di Omid Scobie, Endgame.

Harry, l’invito per Natale ritirato prima dell’invio

Ancora una volta, le accuse e gli insulti rivolti alla Famiglia Reale si sono ritorti contro Harry e Meghan Markle, anche se pare che questa volta col libro-scandalo, Endgame, hanno poco a che fare.

La prima ripercussione sui Sussex causata dal testo di Scobie riguarda le Feste di Natale. È da settimane che si parla della presenza o meno di Harry e Meghan a Sandringham con la Famiglia Reale. Sembrava che Carlo premesse di avere accanto sé il figlio e i nipoti e che li avesse espressamente invitati. Ma non era chiaro se un invito formale fosse stato spedito.

Adesso, secondo quanto riporta l’Express, pare che la situazione sia molto più complicata. Lo staff del Re aveva previsto l’invio, ma all’ultimo è stato ritirato. Insomma, una pesante umiliazione per i Sussex, soprattutto per Harry che si era illuso di aver trovato la via per riconciliarsi almeno con suo padre. Ma dopo le accuse di razzismo, contenute in Endgame, che puntano il dito proprio su Carlo e su Kate Middleton, il Palazzo avrebbe deciso di non invitare più Harry e famiglia che quindi è altamente probabile resterà in California per Natale.

Harry e Meghan, cancellati dalla lista degli invitati

I Sussex hanno poi subito un’altra cocente umiliazione. A giugno sarebbero dovuti tornare in Inghilterra per partecipare a uno dei più esclusivi matrimoni dell’anno, quello tra Hugh Grosvenor, il duca di Westminster e Olivia Henson. La loro presenza era quasi scontata, anche perché Grosvenor è amico di Harry. E invece sono stati cancellati dalla lista degli invitati dopo la pubblicazione di Endgame. Insomma, nessuno vuole avere più niente a che fare con loro, visto che portano solo guai e dissapori.

Un portavoce di Grosvenor, che è uno degli uomini più ricchi della Gran Bretagna, ha dichiarato a People: “Non siamo nella posizione di commentare la lista degli invitati”.

Secondo il Sunday Time, al matrimonio saranno presenti Carlo e Camillia e William e Kate. Perciò, pare che la decisione di escludere Harry e e Meghan sia stata dettata dalla preoccupazione di trovarsi alle nozze di fronte a uno scontro familiare. Tra l’altro i Grosvenor sono profondamente legati al Re. Infatti, il futuro sposo è figlioccio di Carlo, e sua madre è madrina di William.

