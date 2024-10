Animali Fantastici, stop alla saga: “Non c’è nulla all’orizzonte”

Fonte: IPA Eddie Redmayne è Newt Scamander in "Animali Fantastici"

Il mondo magico di Harry Potter continua ad affascinare generazioni di fan, ma non tutti gli spin-off cinematografici ed editoriali della saga originale hanno avuto la stessa fortuna. Animali Fantastici, nato nel 2016 come progetto ambizioso per esplorare le avventure del magizoologo Newt Scamander, non è riuscito a conquistare il pubblico come sperato.

Dopo tre film e un percorso segnato da alti e bassi, sembra ormai certo che la storia si fermerà qui. Ma niente paura: Warner Bros guarda avanti. Il futuro della magia potrebbe trovare nuova linfa nella prossima serie tv dedicata al maghetto di Hogwarts.

“Animali Fantastici”, stop alla saga con Newt Scamander

Che il mondo di Harry Potter sia destinato a non finire è ormai chiaro: la saga che racconta la storia del giovane Grifondoro intento a salvare il mondo magico dal Signore Oscuro insieme a Ron e Hermione ha incantato generazioni, diventando un cult internazionale e aprendo le porte a una serie di spin off che si concentrano su diversi filoni dell’immaginario.

Tra questi, la saga di Animali Fantastici: una serie di film che si concentra sulle vicende avvenute anni prima dell’arrivo di Harry Potter ad Hogwarts e che segue Newt Scamander, un intraprendente Tassorosso impegnato in una serie di avventure insieme a un allora giovanissimo Silente.

Nonostante un primo entusiasmo per questo filone, iniziato nel 2016 con la pellicola Animali Fantastici e dove trovarli, le vicende di Newt non hanno ottenuto l’affetto sperato dal pubblico e dai fan del mondo magico: J.K. Rowling aveva parlato inizialmente della possibilità di portare avanti la storia in 5 film ma, ad oggi il progetto si è fermato a 3 e pare non avere intenzione di proseguire.

Il primo ad annunciare la notizia è stato il regista David Yates, che in un’intervista aveva dichiarato: “Con Animali Fantastici, al momento, è tutto in stop. Abbiamo realizzato quei tre film, l’ultimo durante una pandemia, ed è stato molto divertente ma è stata dura”.

Ad aggiungersi nella conferma di uno stop praticamente definitivo è poi arrivato Eddie Redmayne, protagonista indiscusso della saga nel suo ruolo di Newt, che ha spiegato chiaramente che la storia del Tassorosso potrebbe essere giunta al termine.

“Penso che probabilmente abbiamo visto tutto, per quanto riguarda Newt. È una risposta molto diretta, ma sì, questo è tutto quello che so. Voglio dire, ovviamente dovreste parlarne con quelli di Warner Bros. o con J.K. Rowling, ma a quanto ne so questo è tutto ” .

Jude Law sullo stop di “Animali Fantastici”

Che il progetto Animali Fantastici non potesse arrivare a 5 film come sperato non sorprende: dopo gli ottimi numeri ottenuti dal primo film, il proseguo della saga non ha convinto i fan, sempre meno interessati alle vicende del giovane Silente e del suo fedele aiutante Tassorosso.

Una scelta, quella di fermare la produzione, confermata anche da Jude Law, che all’interno dei film ha avuto la possibilità di interpretare proprio Silente: “So per certo che è tutto fermo. La mia idea è che, ora che stanno facendo la serie Tv di Harry Potter, probabilmente preferiranno convogliare tutte le loro energie su quel fronte. Di sicuro non c’è nulla di nuovo all’orizzonte“.

Una notizia data con un filo di nostalgia, considerato l’affetto provato per il suo personaggio: “Per interpretarlo e per provare davvero ad assaporare i suoi poteri straordinari, ho trovato un bel posto in me stesso. Mi piaceva il suo cuore, e mi piaceva interpretarlo per questo. Mi è sempre piaciuto mettermi nei suoi panni”.

Ora, tutte le energie magiche sembrano essere riversate sulla nuova serie tv ispirata alla saga di Harry Potter. Un progetto con un cast rinnovato e che, come raccontato dagli addetti ai lavori, sarà il più fedele possibile ai libri, con l’obiettivo non solo di far rivivere il ricordo nei Millennials, ma di far conoscere il mondo magico di Hogwarts alle nuove generazioni di giovani maghi.