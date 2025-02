Kate Middleton fallisce, non può farcela a salvare William e Harry

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non riuscirà a salvare il rapporto tra William e Harry. Per diverso tempo si è sforzata in tal senso, ma gli eventi hanno fatto fallire i suoi sforzi e dopo la malattia non ha più né le forze né la voglia di proseguire in tal senso. Solo una persona avrebbe potuto risolvere il dramma tra i due fratelli e questa sarebbe stata Lady Diana.

Kate Middleton, il fallimento con William e Harry

Kate Middleton è troppo di parte nella lite tra William e Harry. Infatti, non può che sostenere il marito in tutto e per tutto e lo fa senza sforzo, non per convenienza o convenzione ma perché è davvero innamorata del suo Principe e ritiene che abbia ragione sul fratello. Anche ammesso che Harry abbia subito qualche torto, il modo in cui l’ha esternato accusando, a volte a torto, il fratello maggiore e suo padre Carlo, lo ha reso inviso anche a Kate che molto lo ha sostenuto.

In più, c’è il tema Meghan Markle. La Principessa del Galles non ha mai legato con la cognata, anzi le due proprio non si sono mai sopportate, troppo diversa la loro visione del mondo. Lady Markle si è posta in modo aggressivo e Kate non accettava che questa “straniera” volesse imporsi sul protocollo secolare di Corte.

Ricucire il rapporto tra William e Harry sembra impossibile. Nemmeno il cancro di Kate e di Carlo li ha riavvicinati, piuttosto è stato l’evento che li ha ulteriormente separati.

Kate Middleton non può sostituirsi a Diana

Diana, la madre di William e Harry, sarebbe stata l’unica in grado di riavvicinarli. Questo è quello che sostiene il suo ex maggiordomo, James Hewitt, che ha visto crescere i due fratelli. Hewitt ha affermato che la Principessa sarebbe stata “preoccupata” per la profonda frattura tra i due e avrebbe fatto del suo meglio per riconciliarli.

Il maggiore Hewitt ha affermato: “Penso che qualsiasi madre sarebbe preoccupata e impaurita da una frattura del genere”.

In questo Kate non può sostituirsi alla suocera. Diana era la madre di Will e Harry e ciò cui teneva più al mondo è che i suoi figli andassero d’accordo e si sostenessero a vicenda. Sarebbe stata profondamente angosciata dalla situazione che si è creata tra i due. Ma, forse, se non fosse morta prematuramente nel 1997, non si sarebbe arrivati a questo punto di non ritorno.

James Hewitt, presunto padre di Harry

James Hewitt ha avuto una relazione di 5 anni con Lady Diana mentre era ancora sposata con Carlo. Lei stessa ammise pubblicamente questo flirt. Per anni i media rumoreggiarono sul fatto che il Maggiore potesse essere il padre naturale di Harry, a causa dei loro capelli rossi.

Ma Hewitt ha sempre smentito fermamente queste voci. Così come Harry che, in una dichiarazione rilasciata come testimone all’Alta Corte nel 2023, ha definito queste storie “offensive, cattive e crudeli”, aggiungendo che sua madre non aveva incontrato il Maggiore Hewitt fino a dopo la sua nascita e che riteneva che le insinuazioni dei giornali mirassero a estrometterlo dalla Famiglia Reale.